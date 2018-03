El legado de Yuno, un niño de Mali enfermo del corazón que logró mover el mundo

Corría junio de 2015 cuando Antonio Cepillo, un pediatra que entonces trabajaba entre Albacete y Madrid, recibió una llamada que cambiaría para siempre su vida. Un hombre a quien no conocía de nada había conseguido su teléfono y le pedía ayuda. Quería salvar a su hijo Yuno. Recién nacido en Mali había sido diagnosticado de una cardiopatía congénita de la que solo se le podía operar en Europa. "Al escuchar la voz de ese padre... yo no soy padre, no sé lo que se siente, pero su desesperación me conveció y me conquistó para darlo todo por el niño", recuerda.

Yuno había nacido con una cardiopatía congénita. (Cedida)

En esta historia de Yuno y Antonio todo resulta mágico, casi imposible. Como esa primera casualidad que les puso en contacto. El padre de Yuno vivía en Zaragoza, acababa de llegar a España y contó la angustiosa situación de su pequeño en un centro social al que acudía a comer. La cocinera, que era de Albacete, sacó el teléfono de Antonio. "Él te va a ayudar", le dijo. "Aún no sé quién es esta mujer. Me encantaría encontrarla", confiesa Antonio que por más que lo ha intentado no ha logrado saber su identidad. Fuera quien fuese tenía razón porque Antonio ya no pudo sacarse de la cabeza al pequeño y a su familia.

RELACIOANDO: Más noticias de interés humano

Durante las semanas siguientes se puso manos a la obra y comenzó así el segundo capítulo de esta bella historia: una enorme cadena de favores en la que se animó a participar cada vez más gente. Cepillo había colaborado con ONG's como Médicos del Mundo, pero entonces no era un experto en esta materias y tuvo que investigar. Finalmente, logró ponerse en contacto con Amigos de Mali, una ONG que atiende a ciudadanos de este país en España y con sede en Albacete y Murcia y que les ayudó con apoyo económico y humano. No sin dificultades lograron traer a Yuno con un visado humanitario acompañado de su madre. Entonces tenía unos tres meses y, a pesar de su enfermedad, "una sonrisa preciosa".

Yuno dio lugar a una cadena de favores que aún pervive. (Cedida)

"Un matrimonio amigo fue a buscarlos al aeropuerto de Barcelona, otra les llevaba los tapers con comida..." Cepillo se emociona al recordar la implicación de todo su entorno para lograr que ese niño tuviera una oportunidad. Un esfuerzo en el que tuvo un papel esencial el doctor Raúl Abellá, que le operó en el Hospital Vall d'Hebron. "Le hicimos varias intervenciones, siempre con cirugías palitivas y sin ensañarnos. Para mí esto era muy importante", recuerda. Gracias a ello lograron que el pequeño viviera varios años. "La última parte de su vida la vivió sin oxígeno y casi como un niño normal. Iba al parque, jugaba..."

Por desgracia, su cardiopatía -tenía el corazón en criss-cross- era incompatible con la vida y un catarro le paró los latidos en marzo de 2017. "Nadie ha llorado a ese niño como yo", dice Antonio. Y, sin embargo, insiste en que esta es una historia alegre."El niño nos dejó un mensaje muy bonito, de lucha, de valentía", subraya. No puede dejar de subrayar que lograron ofrecerle una oportunidad de vivir, que su familia pudo venir a España, que se desencandenó una ola de solidaridad que aún hoy permanece. "Nos hemos conocido mucha gente que vamos a hacer muchas cosas por niños en situación similar".

RELACIONADO: La lección de la abuela Irma, que a sus 93 años hace un viaje solidario a Kenia

El primer paso ha sido precisamente contar la historia de este niño en un cuento, 'El corazón de Yuno', escrito e ilustrado en colaboración con amigos, editado por Lúa ediciones y presentado el pasado mes de febrero. Servirá para recaudar fondos para la Asociación de Cardiopatías Congénitas Cor Barcelona (ACCCB), que dirige precisamente el doctor Abellá, y cuyo objetivo principal es "curar y enseñar a curar". Para ello desarrolla proyectos que abarcan la asistencia a niños enfermos en su país o en el centro en Barcelona hasta becas que permitan la formación de profesionales altamente cualificados en origen. Una forma de dar oportunidades a otros pequeños que más allá de sus circunstancias merecen, como Yuno, una apuesta por la vida.