El homenaje de Melania Trump a diez mujeres que son un ejemplo de valentía para el mundo

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, asistió este viernes a una ceremonia en el Departamento de Estado donde homenajeó el "valor" de diez mujeres dentro de la gala anual 'Mujeres Valientes', que lleva más de diez años premiando la labor, el liderazo y el valor excepcional para lograr cambios sociales y políticos de la mujer alrededor del mundo.

Melania Trump junto con el resto de mujeres homenajeadas en la gala 'Mujeres Valientes' (Gtresonline)

"Mientras rendimos homenaje a estas increíbles mujeres, pensemos por un momento qué es realmente el coraje. El coraje es la cualidad más necesaria en este mundo, sin embargo, a menudo es la más difícil de encontrar. El coraje es lo que diferencia a los que creen en algo mayor y actúan sobre ello", destacó Melania. "Se necesita coraje -continuó- no solo para ver lo incorrecto, sino también para corregirlo. El coraje es lo que distingue a los héroes del resto. Es, a partes iguales, valentía y nobleza".

Entre las galardonadas figura la activista guatemalteca Aura Elena Farfán, reconocida por su lucha en favor de los desaparecidos durante el conflicto armado que durante 36 años ahogó a Guatemala (1960-1996). Y aunque no viajó a Estados Unidos para recibir el galadón, sí que tuvo unas palabras para los allí presentes: "Me siento muy orgullosa de recibir el premio por la importancia que representa dar a conocer el trabajo que se ha realizado por los desaparecidos".

La hondureña Julissa Villanueva es otra de las galadornadas. Directora desde 2013 del Departamento de Medicina Forense del Fiscal General de Honduras, logró crear, además, el primer "cementerio humanitario" de su país, donde los cuerpos no identificados pueden esperar a que alguien los reclame. "Me han dicho que soy una mujer de coraje. Pero, creo que el coraje, la persistencia, no lo represento solo yo, sino el equipo enorme de mujeres y hombres que está detrás de mí", explicaba en una entrevista Villanueva.

Melania Trump durante la gala de 'Mujeres Valientes' (Gtresonline)

Otra de las premiadas es la iraquí Aliyah Khalaf Saleh, conocida como Umm Qusay, quien arriesgó su vida para salvar a un grupo de jóvenes militares iraquíes en junio de 2014 durante una emboscada en la ciudad de Tikrit del Estado Islámico, en la que murieron más de 1.560 personas. Qusay consiguió rescatar a 58 soldados, a los que escondió en pequeños grupos durante un periodo de cinco meses, les dio carnés de identidad falsos de una universidad local y les ayudó a salir de la zona dominada por el grupo terrorista.

El resto de galardonadas fueron Roya Sadat, de Afganistán, la hermana María Elena Berini, de Italia, Aiman Umarova, de Kazajistán, Feride Rushiti, de Kosovo, L’Maouma Said, de Mauritania, Godelive Mukasarasi, de Ruanda y Sirikan Charoensiri, de Thailandia.

Desde el inicio del premio en 2007, el Departamento de Estado ha reconocido a más de 120 mujeres de más de 65 países.