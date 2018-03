La Fiscalía de Bruselas confirma que recibió la euroorden contra Puigdemont

La Fiscalía de Bruselas ha confirmado este sábado la recepción de la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los tres exconsejeros huidos como él en Bélgica. De igual manera, desde la institución no han podido confirmar si el político aún se encuentra en el país, no obstante han indicado que tendría previsto enviar un comunicado con más detalles al respecto en las próximas horas.

Carles Puigdemont (EFE)

Según ha informado el abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, por el momento no ha visto el nuevo mandato de arresto emitido por el juez del Tribunal Supremo contra su cliente. "Tampoco he recibido documentos de parte de mi colega español sobre que vaya a ser parte de esa orden", añadió el letrado, que opinó que la emisión de una nueva euroorden sería "abusiva e ilegal".

El político independentista habría llegado a Bruselas procedente de Helsinki, adonde se trasladó esta semana para participar en varios actos relacionados con el proceso separatista catalán. En la capital finlandesa, su anfitrión, el diputado Mikko Kärnä, señalaba que el político abandonó anoche del país nórdico en dirección a Bélgica "por medios desconocidos".

Puigdemont es prófugo de la justicia española desde finales de octubre de 2017, cuando se fugó a Bélgica junto a los exconsejeros Antoni Comín (Bélgica), Meritxell Serret (Bélgica), Lluís Puig (Bélgica) y Clara Ponsatí, quien después huyó a Escocia (Reino Unido). A Suiza han huido otros dos dirigentes secesionistas, Anna Gabriel y Marta Rovira.

En el caso de Rovira, el juez del Supremo ha solicitado una orden de detención internacional y en el de los otros cinco se ha pedido que se reactive la orden de detención europea.