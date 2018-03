Este sábado el número de fallecidos tras el ataque perpetrado por un terrorista en un supermercado del sur de Francia ha aumentado a cuatro. El policía que se intercambió como rehén perdía la vida a consecuencia de las heridas. Este heróico gesto fue decisivo para abatir al terrorista, identificado como Redouane Lakdim, de 25 años y nacido en Marruecos.

Los agentes durante la toma de rehenes en el supermercado (Cordon Press)

"Francia jamás olvidará su bravura, su heroísmo, su sacrificio", señaló el ministro francés, quien precisó que el teniente coronel de la gendarmería Arnaud Beltrame, de 44 años, murió a causa de sus heridas. Anteriormente, el presidente francés, Emmanuel Macron, había declarado que el policía, que se había intercambiado por los rehenes, estaba luchando por su vida y aplaudía "el coraje" del gendarme.

La familia del policía ha descrito al agente como un héroe en sus primeras declaraciones durante el luto declarado por el Gobierno y las fuerzas de seguridad. “No me sorprende, sabía que tenía que ser él”, ha declarado su madre.

“Siempre ha sido así. Es alguien, desde que nació, que ha dado todo por el país. Él me decía: ‘Estoy haciendo mi trabajo, mamá, eso es todo’. No me sorprende, era parte de su forma de ser, hacer su trabajo de la manera más notable posible”, declaraba la mujer a la radio francesa RTL.

Su hermano Cédric también ha hablado con la prensa y ha reconocido que “se ha ido un héroe”. “Lo que hizo va más allá del compromiso con su profesión. Ha dado su vida por unos desconocidos. Desde luego, sabía que no tenía prácticamente ninguna posibilidad. Era muy consciente de lo que hacía. Si no se le puede calificar de héroe, de verdad no sé qué hace falta para hacerlo. El término ‘héroe’ es perfectamente apropiado”, añadía.

Durante todo el sábado, la banderas de la Policía Nacional de Francia ondearán a media asta. “Su muerte en acto de servicio nos recuerda el valor de nuestro compromiso para proteger a la población”, escribía en Twitter el director general de la Gendarmerie Nationale, Richard Lizurey.

La pareja y un amigo del atacante, que fue abatido en el lugar de los hechos, han sido detenidos por su presunta implicación en la toma de rehenes en la que cuatro personas perdieron la vida en un supermercado de la localidad de Trèbes.