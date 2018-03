El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se personará ante la policía finlandesa, que ha recibido una orden europea de detención de la justicia española, ha asegurado este sábado su abogado, Jaume Alonso Cuevillas. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Jaume Alonso Cuevillas ha afirmado que su cliente "no ha huido nunca" de la justicia española y que, al igual que hizo en Bélgica, se presentará ante la policía finlandesa.

El expresidente catalán Carles Puigdemont antes de pronunciar una conferencia en la Universidad de Helsinki, este viernes. (EFE)

"En contra de lo que les encanta decir a algunos, mi cliente no ha huido nunca de la justicia española. Se fue cuando no estaba querellado y, cuando se cursó una euroorden contra él, se presentó ante la justicia belga", ha indicado el abogado. Alonso Cuevillas ha añadido que, aunque no ha hablado hoy con su cliente, "es evidente" que se presentará ante las autoridades finlandesas y que ése es su consejo hacia Puigdemont.

La Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP) ha informado en un breve comunicado de que las autoridades policiales han entregado la euroorden al fiscal y han iniciado "un intercambio de información adicional con las autoridades españolas".

Puigdemont, que llegó a Helsinki el pasado jueves, ofreció ayer una conferencia en la capital finlandesa y tenía previsto abandonar este sábado el país nórdico.

"El procedimiento está todavía incompleto, ya que, según estima el fiscal, faltan algunos datos en la orden europea de detención", aseguró el portavoz de KRP Hannu Kautto a la televisión MTV3.