La abuela paterna de Gabriel declara ante juez que investiga el crimen en un trance 'muy doloroso'

La abuela paterna de Gabriel Cruz ha declarado este viernes en calidad de testigo, durante una media hora y ante el juez que investiga la muerte violenta del menor, Rafael Soriano, en un trance que ha sido "muy doloroso", lo que recuerda de aquel 27 de febrero en el que su nieto salió de su casa en Las Hortichuelas, Níjar (Almería), a las 15,30 horas para ir a jugar y se perdió su rastro.

Miguel Ángel y Francisco Torres, los abogados de los padres de Gabriel (Europa Press)

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia el abogado que ejerce la acusación particular, Paco Torres, quien ha declinado detallar el contenido de la declaración de la mujer, de 84 años, dado el secreto decretado sobre las actuaciones que se siguen ante el Juzgado de Instrucción 5 de Almería contra Ana Julia Quezada, por la presunta comisión de delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.

"Desconozco por completo lo que declaró ante la Guardia Civil. Sé lo que ha declarado esta mañana pero no puedo comentarlo debido a que debo respetar el secreto de sumario, así que poco se puede decir", ha trasladado Torres, quien, acompañado de su hermano y también letrado Miguel Ángel Torres, ha destacado el "pesar y el dolor ante una situación tan horrible" tras la testifical de la abuela paterna de Gabriel.

Cabe recordar que la anciana estaba junto a Gabriel y la única sospechosa del crimen cuando se le vio por última vez con vida, así como que el magistrado instructor recoge en el auto por el que decretó el ingreso en prisión de Ana Julia Quezada que esta "aprovechó un momento temporal en el que sabía que iba a estar sola con el niño y que la abuela no lo iba a controlar" para, mediante "engaño" o "promesa de devolverlo pronto a jugar", llevárselo a la finca familiar de Rodalquilar en la que habría ocultado el cadáver.

Además, Paco Torres ha destacado la "extraordinaria dignidad" con la que los padres del menor, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, han afrontado un "asunto tan macabro", y se ha mostrado convencido de que, con este comportamiento, "han abierto una especie de brecha a la esperanza". "Espero que este mensaje de dignidad que han mantenido en el tiempo y transmitido tanto Ángel como Patricia sea un rayo de esperanza de que hay gente solidaria y generosa aunque pasen cosas tan horribles", ha añadido.

Sobre el procedimiento penal, del que ha dicho no tener conocimiento "por ahora" de que se vayan o hayan ordenado nuevas testificales por parte del juez instructor, se ha mostrado cauto y ha trasladado que espera que "se haga justicia" aunque "al pobre Gabriel nadie lo va a devolver ya", al tiempo que ha reiterado "lo horroroso de la situación". También ha tenido también palabras para los abogados que ejercen la defensa de Ana Julia Quezada, los penalistas Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez, y ha dicho que, si bien "tenemos buena relación", lo que digan desde su posición "no me interesa nada absolutamente".

"Quiero transmitir como mensaje fundamental ese tratado sobre dignidad que han escrito tanto Patricia como Ángel en unas circunstancias extraordinariamente duras", ha concluido.