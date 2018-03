Tres muertos y el presunto terrorista abatido en la toma de rehenes en un supermercado francés

Un hombre armado se ha atrincherado este viernes con varios rehenes en un supermercado de la localidad francesa de Trèbes, en el departamento de Aude, lo que ha motivado un amplio dispositivo policial. Según la Fiscalía, hay al menos tres fallecidos y el asaltante, que había dicho pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico, ya ha sido abatido, tal y como ha confirmado Gérard Collomb, el ministro del Interior de Francia.

La policía tiene rodeado el establecimiento (Cordon Press).

Collomb, en declaraciones a la prensa, ha explicado que, en primer lugar, el presunto terrorista mató al conductor e hirió al copiloto de un coche que robó, después hirió a un policía que estaba corriendo junto a unos compañeros y, finalmente, entró en la gran superficie, donde mató a dos personas y perpetró la toma de rehenes antes de ser abatido. En el asalto también han resultado heridos tres gendarmes, dos pertenecientes a las fuerzas de intervención del GIGN y el tercero era el agente que seguía como rehén en manos del presunto terrorista.

La Prefectura de Aude ha confirmado una "operación en curso" y ha prohibido el acceso a las inmediaciones del supermercado, se ha establecido un dispositivo con cientos de efectivos de seguridad. El Ministerio del Interior también ha informado en Twitter de este despliegue y ha instado a la ciudadanía a "no difundir rumores" y confiar solo en los datos oficiales. El alcalde de la localidad, Éric Menassi, había informado previamente de que al menos dos personas han sufrido disparos en la toma de rehenes, aunque, en un primer momento, no especificó si siguen vivas o no. Según dijo Menassi en unas declaraciones al canal "BFMTV", en este momento el autor del secuestro se encuentra solo en el interior del comercio junto a un gendarme como rehén, mientras que el conjunto de clientes y trabajadores del supermercado han podido salir.

Gérard Collomb ha mantenido una videoconferencia para informarse de lo ocurrido y tiene previsto viajar a la zona esta misma mañana. Por su parte, el primer ministro, Edouard Philippe, en una declarción ante los medios ha dicho que "todas las informaciones llevan a pensar que se trata de un acto terrorista". La Fiscalía antiterrorista se ha hecho cargo de las investigaciones. El asaltante tiene unos 30 años y querría "vengar Siria", según fuentes citadas por 'Dépêche du Midi'.

Se han activado numerosas patrullas y la unidad antiterrorista con base en París (Cordon Press).

Las autoridades investigan si este caso guarda relación con un ataque contra policías ocurrido previamente y que se ha saldado con un agente herido, cuya vida no corre peligro. Una persona intentó atropellar a un grupo de agentes que hacía deporte desarmados y, a continuación, abrió fuego contra ellos con un arma, según France Info.