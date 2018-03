La única mujer en la lista de los fugitivos europeos más buscados es española y esta es su historia

La Europol ha hecho pública la lista de los fugitivos más buscados. Está integrada por 51 hombres y una sola mujer: la abogada gallega María Tania Varela Otero. "Objetivo de varias órdenes de detención emitidas por España, lleva desaparecida desde 2014. Actualmente se la acusa de delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales. Desempeña un papel importante en la organización criminal más importante del norte de España, que ha estado usando el país como puerta de entrada a Europa de drogas procedentes de Sudamérica". Esta es su descripción en la web de los más buscados.

María Tania Varela en su ficha de búsqueda publicada online (Europol).

La oficina policial europea ha hecho pública la foto y la descripción física de María Tania Varela: mujer, 169 centímetros de altura, ojos marrones, nacida en enero de 1974, española, sentenciada a 7 años de prisión. Y recuerda los delitos de los que está acusada: tráfico ilícito de narcóticos y sustancias psicotrópicas, blanqueo de capitales procedentes del narco e integración en organización criminal. Se solicita la colaboración ciudadana y se facilitan dos números de teléfono para facilitar información sobre ella (+34915822510 y +34915824136). También se puede colaborar a través de un formulario que aparece en la página web de Europol.

María Tania Varela es una abogada que empezó trabajando en el Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra), pero dejó su plaza pública para dedicarse a la abogacía privada. Comenzó a asesorar a David Pérez Lago, hijo de la segunda mujer del famoso capo gallego Laureano Oubiña, que empezó a dedicarse al tráfico de cocaína en Galicia. Un año después, la abogada había pasado de ser asesora del traficante, a participar en la actividad delictiva con sus propias manos.

Esta son las fotos de los 52 delincuentes más buscados en Europa (Europol).

David Pérez Lago fue detenido por la Guardia Civil durante un desembarco fallido de droga en Galicia en la que se incautaron de 1.705 kilos de cocaína. La abogada, en ese momento, tomó el control provisional de la organización criminal liderada por Pérez Lago. La detuvieron y estuvo encarcelada por otros delitos. Cuando salió en libertad provisional, en 2007, se mudó a Madrid con el abogado que la defendía, con quien había iniciado una relación sentimental. El letrado Alfonso Díaz Moñux murió tiroteado por dos sicarios cuando estaba con ella en el coche, tras haber recibido mensajes amenazadores en su móvil por los que había pedido protección: si seguía defendiendo a Tania se tendría que atener a las consecuencias.

Tras el asesinato de Alfonso Díaz se mostró dispuesta a colaborar con la justicia, pero luego se echó atrás y adujo lagunas, amnesias, insomnio... En el juicio por su participación en la operación en la que fue detenido David Pérez Lago, en 2011, fue condenada a siete años de cárcel. No llegó a ningún acuerdo extrajudicial como los demás acusados (incluido el jefe de la banda) y siempre negó su participación en los hechos. Tenía que haber entrado en la cárcel en 2014, pero no lo hizo. Se esfumó. No se sabe nada de ella desde entonces.