Desciende el porcentaje de españoles que viajará esta Semana Santa

El porcentaje de españoles que disfrutará esta Semana Santa de días libres fuera de su vivienda habitual ha descendido casi en un 10% respecto al año pasado. Concretamente, según el estudio elaborado por el instituto Sondea para Securitas Direct, sobre una muestra de 2.008 individuos residentes en España de entre 30 y 65 años de edad, sólo viajarán el 34,79%, frente al 44,12% del 2017. Asimismo, en el informe se refleja que de este porcentaje de españoles el 27,53% lo hará por España; el 5,37%, por Europa; y un 1,89% realizará un viaje de larga distancia.

Varios pasajeros en el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife (Getty Images)

En este sentido, también se expone que la media de días de asueto será de 4,75, y que el presupuesto destinado para los viajes asciende a 376,47 euros por persona, una cifra muy inferior a los 469,6 euros del pasado año. Por otro lado, el estudio también destina un espacio a determinar qué es lo que más inseguridad genera entre los españoles en esta época vacacional del año. Así, el puesto número uno lo ocupan las carreteras y los accidentes de tráfico (68,34%), y le siguen las aglomeraciones de personas (58,15%) y dejar la casa vacía por temor a que puedan entrar y robar cuando no están (45,23%), respectivamente.

A la pregunta de a qué asocian la Semana Santa, un 53,83% contesta que a los pasos y procesiones; un 46,17% que a vacaciones; un 43,39% que a la religión; un 37,87% al descanso; un 37,52% a las cofradías; un 30,96% a las aglomeraciones; un 25,50% a Pascua; y un 23,86% a los atascos. En menor medida, esta época del año se asocia con mal tiempo (11,38%) o lluvia (12,57%). Por zonas, en el centro peninsular es donde más se asocia con los atascos, mientras que es en el sur donde más se asocia con cofradías, pasos y procesiones.

SEGURIDAD EN VACACIONES

Por su parte, Securitas Direct ha emitido una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante las vacaciones de Semana Santa. Algunas de ellas son: no cerrar todas las persianas de la casa, pues dejar alguna persiana subida hará pensar a los posibles ladrones que la casa no está vacía; pedir a un vecino de confianza que recoja el correo para evitar que se acumule en el buzón; no publicar en las redes sociales sobre las vacaciones, ni por cuanto tiempo estarán fuera del domicilio; o no dejar objetos valiosos como joyas o dinero en efectivo en la casa.

Asimismo, aconseja desviar llamadas del teléfono fijo al teléfono móvil para que nadie se dé cuenta de que la casa está vacía y no dejar un juego de llaves escondido fuera de casa, puesto que "los ladrones son expertos en localizar este tipo de objetos". Para los que viven en pisos bajos o chalet, se debe cuidar especialmente "el acceso por las ventanas. Señalan también como recomendable "instalar rejas que aumenten la seguridad" y "conectar la alarma".