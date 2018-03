La madre de los niños fallecidos en Getafe niega que su marido y ella estuvieran separándose

Rota de dolor, Raquel M.M., la madre de los niños de Getafe (Madrid) presuntamente asesinados por su padre, no encuentra explicación para lo ocurrido. Ha declarado a la Policía que no estaban en proceso de separación, como se ha dicho, y que su marido no tenía motivos aparentes para matarlos como supuestamente hizo ayer en su domicilio antes de que su cuerpo apareciera sin vida en las vías de la estación de Cercanías de Getafe Industrial, un triste suceso que ha causado conmoción en la localidad madrileña, donde la pareja es muy conocida.

Esta es la fachada de la casa donde tuvo lugar el terrible suceso (EFE).

Fuentes de la investigación han señalado a Efe que así lo ha manifestado a los agentes en la declaración que ha prestado este miércoles en torno a las 14.00 horas, ya que antes no ha podido hacerlo debido al estado de shock en el que se encontraba tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de sus dos hijos.

La mujer ha dicho que, pese a lo que se ha publicado, no estaba en proceso de separación de su marido, José Alberto G.L., quien, tras supuestamente ahogar en la bañera a los pequeños -un niño, Alejandro, con parálisis cerebral, de 13 años, y una niña, Marina, de 8 años-, los tendió en la cama de un dormitorio de la casa y prendió fuego a la estancia antes de arrojarse a las vías del tren y morir.

Salvo que se le "haya ido la cabeza", José Alberto no tenía motivos aparentes para cometer el doble crimen, ha dicho. El presunto parricida se suicidó con una nota manuscrita, que los investigadores encontraron entre su ropa, en la que justificaba su acción para que los pequeños no sufrieran más, sobre todo por la parálisis cerebral que el mayor padecía.

Las fuentes han precisado que José Alberto no trabajaba y estaba dedicado plenamente a la atención de su hijo mayor. De hecho, los vecinos de la familia han destacado el amor que este les tenía y cómo cuidaba a su hijo con discapacidad, en una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Getafe en la que cientos de personas han rendido homenaje a los niños fallecidos y han expresado su apoyo a la madre.

Una vecina de un portal contiguo al de los hechos ha dicho a Efe que tanto la madre como el padre "querían un montón" a sus hijos y que el progenitor "se desvivía por ellos y les cuidaba de la mejor manera en que podía". Esta vecina ha contado que se mudaron "hace un par de años" a esa vivienda "precisamente por el hijo mayor", ya que el piso bajo tenía mejor accesibilidad para su silla de ruedas.

Por su parte, una barrendera de la zona, María del Mar, que conocía al padre y al hijo mayor, ha criticado que haya personas que levanten "falso testimonio" y afirmen que el padre maltrataba a sus hijos, ya que ella ha visto "que se moría por él", en alusión a Alejandro.