AENA invertirá 1.571 millones en Barajas hasta 2026 para elevar su capacidad

AENA invertirá en el aeropuerto de Barajas 1.571 millones de euros hasta 2026 con el objetivo, entre otros, de elevar su capacidad hasta los 80 millones de pasajeros, 10 millones más que en la actualidad, según ha informado este miércoles el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la presentación del Plan Director del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Fase 2017-2026 este miércoles (EFE)

Según ha detallado De la Serna, el plan director del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas 2017-2026 prevé que hasta 2021 se inviertan 530 millones de euros, en tanto que, entre 2022 y 2026, los restantes 1.041.

Entre las inversiones previstas no está la posible conexión de la T4 con la estación de Chamartín, actuación que "casi con total seguridad" ha señalado que se hará, pero que no se ha incluido en el plan director porque aún se están barajando diversas alternativas para ver cuál es la solución más eficiente. Asimismo, el ministro ha explicado que el proyecto no tiene la suficiente madurez.