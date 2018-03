Los hermanos Turpin estrenan su nueva vida fuera del hospital y esto es lo que más les gusta hacer

Tienen entre 18 y 29 años, pero cuando los encontraron los siete hermanos Turpin adultos parecían niños. Sus padres los mantuvieron junto a sus seis hermanos menores toda su vida encerrados, los encadenaban a las camas, no les alimentaban y les sometían a duros castigos. Desde que fueron hallados gracias a que una de las chicas, de 17 años, dio la voz de alarma el pasado 16 de enero, han permanecido ingresados para recuperarse de la severa desnutrición que presentaban. Ahora, por fin, dos meses después, han sido dados de alta y viven juntos en una casa de campo en California, donde experimentan cómo es vivir en libertad.

Sus padres mantuvieron a los 13 hermanos encerrados, encadenados y desnutridos (David-Louise Turpin/Facebook).

Los doctores que los han atendido y el abogado que ejerce como su tutor, Jack Osborn, dicen que su inteligencia innata, su ingeniudad y su completa falta de astucia hacen de ellos "unas personas absolutamente encantadoras". Osborn ha concedido una entrevista exclusiva a la televisión estadounidense ABC News en la que revela qué es lo que más les gusta a los hermanos de su recién estrenada libertad. "Les encanta tener su habitación, su espacio en el armario para su ropa, poder usar el baño libremente, tomar helado, comer comida mexicana... Y sobre todo, por encima de todo, poder salir a la calle cuando quieran".

Las cosas más sencillas para cualquiera son absolutamente nuevas para ellos. Por ejemplo, ninguno sabe conducir y no habían visto películas. Ahora son fans de la saga de Star Wars, según ha contado su abogado, un letrado especializado en personas con necesidades especiales. "Quieren ser considerados supervivientes, no víctimas", ha explicado y los ha descrito como "alegres, cariñosos y considerados, no se detienen en su enfado, están enfocados en su recuperación". "Son muy divertidos, están realmente felices por todas las cosas que ahora pueden hacer", ha contado Jack Osborn.

Los hermanos mayores están deseando abrazar a los seis pequeños (David-Louise Turpin/Facebook).

Además de los pequeños descubrimientos que están haciendo ahora sobre cosas tan cotidianas para cualquiera como tomar helado o ver películas, los hermanos hacen terapia ocupacional, física y psicológica para recuperarse, aunque ya de forma ambulatoria. Lo que desean, según ha detallado Osborn, es llevar una vida normal, tener sus trabajos y sus carreras o formar sus propias familias. "Quieren ser independientes y están deseando que den el alta a sus hermanos menores para poder volver a abrazarlos de nuevo".

En enero, las autoridades descubrieron que David y Louise Turpin habían mantenido encerrados y en condiciones deplorables a sus 13 hijos durante toda su vida, pese a que aparentaban llevar una feliz normalidad en sus redes sociales, con viajes familiares a Disney World o renovación de votos matrimoniales en Las Vegas. Los padres han sido detenidos y se enfrentan a cargos que podrían suponer para ellos desde 93 años de prisión hasta cadena perpetua. La vivienda donde residía la familia, en Perrins (California) ha sido bautizada por los medios estadounidenses como la 'casa de los horrores'.