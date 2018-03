El que fuera betaría de The Beatles, Ringo Starr, fue nombrado el martes Caballero del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham y bromeó después con los periodistas: "Espero que utilicéis mi título" y añadía que es "un honor y un placer" ser "considerado y reconocido" por su música y por su trabajo benéfico, ya que ama ambas cosas. El músico de 77 años, originario de Liverpool y que ahora vive en Los Ángeles, fue honrado por su contribución a la música en la lista de honor de Año Nuevo de la reina Isabel II. Ringo, cuyo nombre real es Richard Starkey, se unió a Paul McCartney, George Harrison y John Lennon en The Beatles como reemplazante del baterista Pete Best en 1962 y ocasionalmente cantó en temas como "Yellow Submarine" y "With a Little Help from my Friends". El músico ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll como un Beatle en 1988 y de nuevo en 2015 por su carrera solista después de la separación de la banda.

Ringo mientras era condecorado por el príncipe Guillermo en la ceremonia celebrada en Londres (GTRES)

McCartney fue nombrado Caballero del Imperio Británico hace 21 años y la ceremonia del martes se celebró 53 años después de que The Beatles fueran coronados como Miembros de la Orden del Imperio Británico (MBEs) en 1965. En 1969 Lennon devolvía su condecoración a la monarca británica como protesta por el apoyo del Gobierno británico a la invasión estadounidense de Vietnam. Acompañado por su esposa, Barbara Bach, con quien contrajo matrimono en 1981. Ringo fue condecorado por el príncipe Guillermo con una espada ceremonial para convertirse en Sir Richard Starkey. "No sé cómo utilizar esto (el título) adecuadamente", dijo Ringo al mostrar la medalla a un periodista de la BBC después de la ceremonia, "pero espero que vosotros si lo utilicéis".

Además, recibieron hoy la condecoración real el músico Barry Gibb, único superviviente del grupo Bee Gees, y el actor Hugh Laurie, conocido por su papel en la serie "House". El exlíder del Partido Liberal Demócrata Nick Clegg; el escritor Michael Morpurgo, autor de "Caballo de batalla" -obra llevada al cine por Steven Spielberg-, y el experto en encuestas electorales John Curtice, también fueron nombrados 'caballeros'. Un total de 1.123 personas, entre famosos y ciudadanos anónimos, recibieron hoy condecoraciones de distinto rango en el Palacio de Buckingham.