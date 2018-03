Acaban de encontrar una familia de acogida para sus mellizos, pero Mauricia Ibáñez, la burgalesa que dio a luz a estos dos niños a los 64 años en febrero de 2017, se muestra "esperanzada" ante la posibilidad de recuperar a sus hijos. El motivo de esta esperanza es que se ha suspendido la vista oral de su recurso contra la decisión de retirarle la tutela de los pequeños.

Mauricia Ibáñez, la madre burgalesa que dio a luz mellizos a los 64 años, a su salida del Juzgado de Familia de Burgos este martes (EFE)

Mauricia ha asegurado, en declaraciones a los periodistas a las puertas del juzgado, que no va a "permitir" que le arrebaten a sus hijos. La madre sexagenaria se habría mostrado tajante al respecto, según palabras textuales recogidas por el periódico 'Burgos Conecta': "Servicios Sociales no me quita a mis niños mellizos, eso lo aseguro". La mujer ha insistido en que "no lo pueden hacer y no lo van a hacer". La cuestión es que el psicólogo José Carlos Fuertes Rocañín ha elaborado, según fuentes cercanas a Mauricia, un informe que concluye que es una persona con algunas rarezas, pero no tiene ningún problema psicológico que pueda perjudicar a los niños.

Tras leer el citado dossier, la titular del Juzgado de Familia de Burgos, donde se ha iniciado la vista oral a puerta cerrada, ha decidido pedir un nuevo informe. Esta decisión es la que ha dado nuevas esperanzas a Mauricia, cuyo esfuerzo también ha sido reconocido por la gerente de Servicios Sociales de Burgos, Marian Paniego, que ha apreciado un cambio de actitud en ella, ya que se ha sometido al programa de intervención familiar para mejorar sus habilidades como madre, algo que no hizo cuando le cuando le retiraron la tutela de su primera hija.

Aun así, los Servicios Sociales exponían, hace tan solo unas semanas, que todavía no ha desarrollado "las habilidades necesarias" para ocuparse de sus hijos y continúa requiriendo apoyo para mejorar su comportamiento, por lo que dictaminaron que debía continuar asistiendo a cursos durante seis meses más. Mauricia sostiene que es víctima de "una injusticia, una atrocidad" y ha asegurado que seguirá con todos los procedimientos judiciales que sean necesarios para "enfrentarse a jueces y fiscales para ver por qué le quitan a sus hijos, que acaban de cumplir un añito". Para ella, dar a los mellizos en acogida "es como darles en adopción".

Los servicios sociales del gobierno autonómico retiraron la tutela a Mauricia al apreciar "indicios de desprotección" y tras declarar a los niños en "situación de desamparo", la misma razón por la que el gobierno autonómico quitó a la mujer la tutela de otra hija que tuvo con 58 años. Esta niña, que fue acogida por una sobrina de Mauricia que vive en Canadá, ha venido a España estos días, como comunicaron a Mauricia el pasado jueves desde Servicios Sociales. No le explicaron el motivo, pero al saber que los mellizos ya tienen asignada una familia de acogida, Mauricia cree, según 'Burgos Conecta', que podrían tener el mismo destino que su hija mayor. Refuerza su idea el hecho de que no le hayan dado más información sobre los pequeños y no sepa si ya se encuentran con la familia de acogida ni el lugar en el que reside esa familia.

Por otro lado, la vista oral se retomará en una fecha por determinar, una vez esté listo el nuevo informe pericial que ha encargado la jueza. Será entonces cuando la magistrada decida sobre la demanda de oposición que Mauricia interpuso contra las medidas de retirarle la tutela de sus dos hijos menores.