Millie y Marcia son, como dice su madre, un milagro, "un caso entre un millón". Son mellizas y, como tal, las dos niñas están muy unidas, pero tienen una particularidad: una es de raza blanca y la otra, de raza negra. Las niñas, que ahora tienen 11 años, son hijas de un matrimonio birracial formado por un hombre de ascendencia jamaicana y negro y por una mujer de origen inglés y blanca.

Millie, a la izquierda, y Marcia son hermanas gemelas birraciales, fruto de un matrimonio entre una mujer blanca y un hombre negro (Fabebook/Amanda Wanklin).



Cuando nacieron, parecían idénticas, pero empezó a dejar de ser así cuando las pequeñas cumplieron los diez meses. Fue Millie la que empezó a experimentar un cambio mayor. Su piel y su pelo se fueron oscureciendo cada vez más, de modo que fue pareciéndose más a su padre, Michael Biggs. Marcia, por su parte, mantuvo su tez blanca y le fue creciendo un pelo rubio platino, como el de su madre, Amanda.

Su caso es tan peculiar que la revista 'National Geographic' les dedica su portada del mes de abril. Las niñas, que nacieron en Birmingham (Reino Unido) en 2006, siempre han despertado mucha curiosidad a su alrededor. Como su madre cuenta a la publicación, cuando eran bebés y llevaba a las dos juntas en un carrito doble, la gente las miraba y, en ocasiones, directamente le preguntaban sorprendidos si eran gemelas. Especifica que nadie se acercaba de manera hostil o con intención de enjuiciar, sino solo con expectación y con ánimo de averiguar el porqué de esa diferencia.

Por extraño que parezca, existe una explicación científica para la diferencia racial de estas hermanas. Son mellizas no idénticas, resultado de una concepción en la que la madre ha liberado dos óvulos a la vez que han sido fertilizados por dos espermatozoides diferentes. Los embriones comparten el 50% de su ADN, de modo que, genéticamente, se podría decir que tienen la misma relación que la de cualquier hermano no gemelar. Estos casos se dan en uno de cada 100 nacimientos.

Millie y Marcia junto a sus padres, Amanda y Michael Biggs (captura de pantalla de ABCNews)



A eso hay que unir que sus progenitores son de razas diferentes, por lo que influyen, en los rasgos que luego van a surgir en los niños, cuestiones como "de dónde provienen los antepasados ​​de los padres y una genética de pigmentación compleja", tal y como expone, en 'National Geographic', la genetista estadística Alicia Martin. Lo que tiene de particular este caso es que en cada una de las mellizas predominan los rasgos de uno de sus progenitores -en Marcia los de su madre y en Millie, los de su padre-.

En términos genéticos, el color de la piel "no es un rasgo binario" con solo dos posibilidades, tal y como explica Martin. Se trata de un "rasgo cuantitativo" y, por tanto, "todo el mundo posee un grado mayor o menor en este espectro", que es lo que hace que cada individuo tenga una tonalidad concreta y única en su piel.

En este sentido, el concepto de 'raza' "no tiene ninguna base genética o científica" para el pionero en secuenciación de ADN Craig Venter, como apunta 'National Geographic', que también cita a la periodista científica Elizabeth Kolbert. Ella considera que "las diferencias visibles entre los pueblos son accidentes de la historia", es decir, que son el resultado de la selección natural, de las mutaciones, de las migraciones, del mestizaje... En conclusión, como la citada revista expone, "la comprensión de la genética humana en el siglo XXI nos dice que la idea de raza es una invención humana".

Millie y Marcia, por su parte, cuando se les plantea qué es lo que diferencia a la una de la otra, no hablan de características físicas, sino de sus gustos: Marcia odia el color rosa y le gustan las cosas de chicos -como ella misma declara- mientras que Millie es todo lo contrario, mucho más coqueta. Cuando explican a algún desconocido cuál es su relación fraternal, éste suele pensar que es una broma de dos buenas amigas. Ellas, lejos de tomarse a mal que no las crean, se sienten orgullosas de ser distintas. Millie lo expresa perfectamente en unas declaraciones a la cadena de televisión ABC: "No siempre tienes que fundirte con la multitud porque, si lo haces, no te verán. Es mejor que seas tú mismo". Como apunta su padre al mismo medio, son solo dos niñas felices que "simplemente no ven las cosas en blanco y negro".