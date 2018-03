Las duras palabras de Ruth Ortiz contra la utilización política de las víctimas

Ruth Ortiz, la madre Ruth y José, los dos menores asesinados por su padre José Bretón, ha tachado de "indignante y patético" que el PP haya "politizado" un acto en defensa de la prisión permanente revisable y en recuerdo de las víctimas de muertes violentas "aprovechándose" de éstas. Ortiz, en un comunicado, se ha referido al acto celebrado ayer en la Plaza de las Monjas de la capital onubense donde, además de ella, acudieron padres de otros menores asesinados como Diana Quer, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo o María Domínguez. También estuvieron presentes entre otros, dirigentes del PP como la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, o el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno.

En su opinión es "indignante" lo ocurrido porque "era una concentración en recuerdo a todas las muertes violentas, principalmente de niños", que se aprovechaba también para pedir la prisión permanente revisable, la cual defiende porque considera que "no habrá justicia para estas víctimas si esta se deroga y tampoco hay cumplimiento íntegro de penas". Lo que no era la concentración de ayer, ha dejado claro, era "un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas para politizar una plataforma que es apolítica".

"Hasta hace un rato no he visto la foto de políticos del PP delante de la pancarta, donde, entre otros, estaban las fotos de mis hijos; señores y señoras del PP de mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada; el que quiera o la que quiera que lo haga con sus hijos, con los míos, no", indica. En su opinión, "si un político acude a un acto convocado por una plataforma apolítica que se quede entre la gente, como uno más". "Ya tenemos bastante las víctimas para que encima nos utilicen así los políticos, bastante olvidadas y abandonadas nos dejan como para tener que aguantar escenas como las de ayer; es indignante, patético e insoportable", ha concluido.

Miles de personas se concentraron el pasado domingo a mediodía en Huelva para apoyar a los familiares de menores víctimas de muertes violentas al al grito de "no estáis solos" y exigir que no se derogue la prisión permanente revisable. El acto, celebrado en la Plaza de las Monjas, estuvo cargado de emoción y recuerdo y a él acudieron padres, madres y abuelos de las víctimas como Mari Luz Cortés, Diana Quer, Ruth y José, Marta del Castillo, María Domínguez y otros que fueron de distintos puntos de la geografía española. Todo comenzó con un gran aplauso de apoyo a los familiares de estas víctimas concentrados en el templete de dicha plaza, después de escuchar la canción 'Girasoles', de Rozalén, la preferida del niño Gabriel Cruz. A partir de ese momento, se pidió a los partidos que están a favor de la derogación que recapaciten y mantengan la prisión permanente revisable. En declaraciones a los periodistas tras el acto, Juan José Cortés, agradeció a toda Huelva y España "el compromiso que tienen con nosotros, con todos los padres y familiares y con la prisión permanente revisable".

