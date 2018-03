Ana Julia Quezada no es una presa más. Es la autora confesa de la muerte de un niño de 8 años, Gabriel Cruz, que ha conmocionado a España, incluida la población reclusa. De ahí que quienes iban a ser sus compañeras de prisión idearan un plan para recibirla y dejarle claro que no iba a ser bienvenida por el resto de mujeres de la cárcel de El Acebuche, en la que ingresó el pasado jueves.

Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz (GTRESONLINE)



La idea era que a su llegada no viera más que carteles y dibujos de 'pescaítos'. Era la peculiar manera de las demás reclusas de demostrarle su rechazo al asesinato que, presuntamente, ha cometido. Para evitar problemas en tan tenso recibimiento, los funcionarios de El Acebuche decidieron retirar los 'pescaítos', tal y como informa el periódico 'Diario 16'. Aunque finalmente el plan no se pudo llevar a cabo, Quezada es consciente de la animadversión que genera.

Tanto para hacer frente a esa animadversión -para que no surjan problemas con las otras internas- como de cara al protocolo antisuicidios, Ana Julia permanece en régimen de aislamiento. Su celda está en un módulo a parte y no puede relacionarse más que con su 'presa sombra', que la vigila las 24 horas del día. Pese a todos los problemas a los que se enfrenta en la cárcel, su comportamiento sería un tanto peculiar. Funcionarias de la prisión estarían "muy asombradas por la normalidad que presenta", según ha informado en la mañana de este lunes 'El Programa de Ana Rosa'. Se dirigiría a ellas con expresiones como "cariño mío" o "amor mío", algo poco común entre las mujeres que pasan por allí y por lo que han tenido que llamarle la atención. Su abogado, Esteban Hernández Thiel, que la visitó el sábado, ha confirmado que se encuentra "menos angustiada de lo que estaba con este trance" y también ha comentado que ahora toma "ansiolíticos y antidepresivos".

En su celda de aislamiento, Quezada puede fumar y ver la televisión, por lo que está al tanto de toda la información que, sobre el caso en general y sobre ella en particular, van aportando los programas y los informativos. Al estar aislada, no acude a los espacios comunes para comer o cenar; lo hace en su propia celda. Lo que sí puede es salir al patio, pero siempre cuando el resto de presas ya han regresado al interior, para no coincidir con ellas.

Por su parte, Hernández Thiel ha señalado que ni él ni su compañera letrada, Beatriz Gámez, han solicitado medidas de prevención para evitar un suicidio, sino que es algo que "hace la prisión por iniciativa propia". En este sentido, ha expresado su "plena confianza" en la "profesionalidad de todas las autoridades y funcionarios de la prisión para garantizar su seguridad", aunque reconoce que un régimen de aislamiento es siempre "duro".