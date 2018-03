Patricia Ramírez niega que Gabriel agrediera o insultara a Ana Julia Quezada

En una entrevista en el programa 'Espejo Público', de Antena 3, Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, ha respondido a una pregunta acerca del posible móvil del crimen: "No está claro", ha comentado, qué pudo mover a Ana Julia Quezada a cometer tan horrendo crimen, pero de lo que sí está segura es de que su hijo "no hizo nada de esas cosas", en referencia a la confesión de la detenida, en la que ésta asegura que el niño la insultó e intentó agredirla. Afirma que "no es un niño que chille o que grite o que pegue".

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz (GTRESONLINE)



El juez tampoco cree su versión, según se deduce del auto que dicta prisión para ella, en el que el magistrado expone que actuó guiada por "una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar" la comisión de su "macabro plan criminal". En este sentido, Patricia considera que el origen está en que "es una cabeza enferma que tiene un patrón que tiene que repetir, con intereses económicos. No tiene ningún fundamento y, con el tiempo, espero que nos puedan aclarar cómo funciona su cabeza". Como la propia Patricia ha especificado, se trata solo de una percepción personal, pero que se consuela pensando que está en prisión gracias a que "el 'Pescaíto' la ha parado" porque cree "que hubiese seguido, de alguna manera o de otra, haciendo daño".

Preguntada acerca de las sospechas que ella y Ángel tenían hacia Quezada, la madre de Gabriel ha reconocido que para ellos "era duro luchar contra el instinto", pero el motivo les daba fuerza para hacer frente a él: "Cuando está tu hijo, tienes que asesorarte y tienes que hacer lo que te dicen". En este sentido, explica que, aunque "ha sido difícil", cree que lo han "hecho bien porque la bruja está en la cárcel". Patricia va más allá, una vez más al sacar el lado positivo de la dramática situación que está viviendo: "Agradecer estos días en los que, quizás, ha estado jugando con nosotros porque ha salido lo mejor de las personas a muchísimos niveles". Para ella, "esto es lo importante, que se han removido conciencias".

Patricia ha reiterado su agradecimiento a los investigadores por su sensibilidad durante la rueda de prensa ofrecida este jueves y que, junto a Ángel Cruz, siguió en directo. También ha dado las gracias, en la citada entrevista, a los medios de comunicación: "Por lo bien que os habéis portado; en general, por haber dado visibilidad al caso de Gabriel, por habernos respetado en la gran mayoría de todas las intervenciones que he hecho, por vuestro calor...". Una vez más, ha dedicado unas palabras a "toda la gente que sigue mandando cositas" y que les escriben, aunque no puedan responder a todos porque "son miles y miles".

Como no podía ser menos, ha pedido que "no se pierda aquí" el movimiento lleno de bondad que ha surgido: "Habrá más Gabrieles, más personas que necesiten de apoyo y que esto sea un río que se haya abierto de sentido común y de buena gente". Mientras, ella ahora trata de poner "un poco de orden" en su vida para "empezar a asimilar" lo ocurrido.