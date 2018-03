Detienen a un alto cargo de la Generalitat y registran la sede de Omnium por los pagos del 1-O

La Guardia Civil ha detenido este jueves al secretario de Difusión y Atención al Ciudadano de la Generalitat, Antoni Molons, y ha registrado su despacho en el Palau de la Generalitat y la sede de Òmnium Cultural por orden del juez del 1-O, para averiguar si el Govern financió publicidad del referéndum mediante pagos opacos a la entidad soberanista. Concretamente, se le acusa de los delitos de malversación y desobediencia aunque, tras ser trasladado a la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona para ser interrogado, ha quedado en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar a la espera de que lo cite el juez instructor.

El portavoz de Òminum Cultural, Marcel Mauri, atiende a los medios (EFE)

De esta manera, según han informado a Efe fuentes jurídicas, la operación de la Benemérita se enmarca en la nueva línea de investigación que ha abierto el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que indaga los preparativos del referéndum, por un posible delito de malversación de fondos públicos en la financiación del 1-O.

Esta acción supone la segunda irrupción de la Guardia Civil en la sede del Govern en pocos meses, pues el pasado mes de julio lo hizo para recabar la agenda del exconseller Germà Gordó, por el caso del 3% de presunto pago de comisiones a CDC. Además, paralelamente, los agentes han estado registrando durante varias horas la sede de Òmnium Cultural en Barcelona, donde han rastreado diversa documentación y datos almacenados en los ordenadores, así como el correo electrónico de la entidad soberanista.

Molons, un político del PDeCAT con estrechos vínculos con el exsecretario de Comunicación del Govern David Madí -hombre de confianza del expresidente catalán Artur Mas-, fue nombrado en enero de 2017 secretario de Difusión, adscrito a la consellería de Presidencia, en sustitución de Jordi Vilajoana. Desde el área de Difusión, el político, que también fue director general de Medios de Comunicación (entre 2011 y 2016), se tuvo que coordinar con la secretaría de Comunicación del Govern, que estaba en manos de ERC a través de Miquel Martín Gamisans.

RELACIONADO: Más noticias sobre Cataluña en 'Tu otro diario'

El secretario de Difusión ya declaró como testigo el pasado mes de noviembre ante la Guardia Civil, en el marco de la investigación por la preparación del referéndum, en un interrogatorio en el que apuntó al exconseller de Presidencia Jordi Turull -imputado por rebelión por el Tribunal Supremo- como el responsable de autorizar la publicidad institucional del 1-O.

Los agentes de la Guardia Civil le preguntaron por el anuncio del Govern en el que aparecían unas vías de tren y el lema "Has nacido con la capacidad de decidir, ¿renunciarás a ella?", con el emblema de la Generalitat y la frase: "1-Oct Referéndum de Autodeterminación de Cataluña", que se enmarcaba en su campaña denominada "Civisme". Molons afirmó entonces que fue Turull quien autorizó el contrato marco de la campaña "Civisme", que tenía un presupuesto global de 2,7 millones de euros y que finalmente no se llevó a cabo, aunque el anuncio sobre las vías y el referéndum sí se difundió en varios medios.

Precisamente, el juez indaga ahora si la financiación de la publicidad se pudo enmascarar a través de pagos del Govern a Òmnium Cultural, entidad que habría encargado la confección de la campaña de publicidad del 1-O, con el fin de burlar la prohibición del Constitucional de destinar partidas de los presupuestos al referéndum de independencia suspendido, según las mismas fuentes.

RELACIONADO: ANC y Omnium gastaron 1,5 millones en el procès según la Guardia Civil

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha negado que la entidad se financie con dinero público y ha avisado de que no se dejará "amedrentar" por registros como el de este jueves en su sede en Barcelona: "Pedimos que paren ya estas hostilidades, esta represión". "No encontrarán, seguro, ningún tipo de vinculación económica entre la Generalitat y Òmnium", ha recalcado Mauri, que ha señalado que "desde hace muchos años" la entidad "se financia de forma privada y no recibe ningún euro de la Generalitat".

Hasta ahora, la investigación ha constatado que el Govern se gastó cerca de medio millón de euros en insertar en medios de comunicación la campaña "Naciste con la capacidad de decidir", que animaba al voto y se sufragó a cargo del presupuesto de un contrato programa que la Generalitat tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Asimismmo, otros 224.835 euros, sostienen los investigadores, se destinaron a la campaña "Sí o no", dirigida a promover la inscripción de los catalanes residentes en el extranjero en un registro para permitirles supuestamente participar en la consulta.

Ambas partidas fueron pagadas con fondos del Departamento de Presidencia, que dirigía el exconseller Jordi Turull, pero la Guardia Civil cree que la Generalitat destinó una suma mayor a la publicidad del 1-O que no es posible determinar debido a las "argucias" del Govern para camuflarla.