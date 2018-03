'El Chicle' insiste en implicar en la muerte de Diana Quer a su mujer y dice que ella le ha pedido el divorcio

José Enrique Abuín, 'El Chicle', insiste en vincular a su mujer, Rosario Rodríguez, en la muerte de Diana Quer. En una nueva carta desvelada por 'La Voz de Galicia' asegura que estuvo con él toda la noche y sitúa a Rosario Rodríguez como su cómplice a todos los efectos. Tanto en la muerte de la joven como en el posterior ocultamiento del cadáver.

El pasado 9 de marzo se desveló el contenido de una primera misiva enviada a su familia en Asados en la que sugería que su mujer le acompañaba la noche en la que desapareció Diana. 'La Voz de Galicia' revela que podría haber hasta siete misivas escritas de su puño y letra desde el penal de A Lama y en las que ofrece esta nueva versión de los hechos. Todas ellas habrían sido escritas tras haber recibido él una carta por parte de su mujer en la que ella le comunicaba su intención de pedirle el divorcio. "Ayer me llegó una carta de Rosario donde me dice que lo nuestro se acabó. Tengo que intentar hablar con ella antes de contarlo todo, pero no le contéis nada".

En la primera de las cartas que se dio a conocer, Abuín se expresa en los siguientes términos: "Yo no quiero que Rosario pase por esto, por eso dije que iba yo solo y a ella le dije que dijera que no venía conmigo. Dejar todo así. No le digáis nada. Entenderme, yo la amo". Y añade: "Ya le conté todo a la abogada, pero solo voy a decir al verdad después de hablar con Rosario. Estad tranquilos, si sigue con lo mismo yo ya tengo claro que prefiero que se lleven todo a que ella se quede con nada". El medio gallego se refiere además a una segunda carta que habría sido dirigida a la propia Rosario, aunque en este caso en un tono amenazante.

'El Chicle' mantiene la versión del atropello accidental. Según él condujo su cuerpo sin vida por la autovía de Barganza para después esconderlo en el pozo de la la nace abandonada de Rianxo donde fue hallada 500 días después de su desaparición. Los resultados del informe toxicológico, la última prueba forense que quedaba por practicar, no pueden demostrar si la joven sufrió una agresión sexual. La familia siempre ha declarado que, al margen de las pruebas forenses, mantendrían la acusación por violación.

La Audiencia Provincial de A Coruña confirmó este lunes el sobreseimiento de la causa contra Rosario Rodríguez ya dictado en enero por el juzgado de instrucción número 1 de Ribeira. Las investigaciones realizadas "no parecen situarla en la noche del 21 al 22 de agosto de 2016 junto a su esposo", según los magistrados de la Audiencia Provincial. No obstante, la familia de Diana Quer ha presentado un recurso porque en estos momentos "se han revelado nuevos hechos que se han puesto en conocimiento del juzgado" para que se investigue la veracidad de los mismos, por si finalmente procediera la reapertura.

Por otra parte, 'el Chicle' ha sido trasladado en la mañana de este jueves desde la cárcel pontevedresa de A Lama a los juzgados de A Parda para diversas pruebas de carácter psicológico. Según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, en el marco de ese peritaje psicológico ha pasado por las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en A Parda y se le han realizado pruebas de carácter psico-social.

José Enrique Abuín Gey fue trasladado a principios de enero a la cárcel pontevedresa de A Lama desde la prisión coruñesa de Teixeiro, en la que ingresó inicialmente, por motivos de seguridad. El cambio de cárcel se produjo para alejar al autor confeso de la muerte de Diana Quer de presos pertenecientes a su antiguo clan de 'Os Fanchos', relacionado con el narcotráfico.