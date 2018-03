Ajustada victoria del demócrata Conor Lamb en las elecciones al Congreso de EE.UU.

El candidato demócrata a la Cámara Baja de EE.UU. por Pensilvania, Conor Lamb, ganó las elecciones especiales de este martes por un margen de 627 votos sobre el republicano Rick Saccone, de acuerdo a una proyección de The New York Times. La victoria de Lamb no altera el balance en la Cámara, donde los republicanos gozan de una amplia mayoría, pero es un termómetro electoral del desencanto del votante conservador en zonas en las que el presidente, Donald Trump, arrasó hace menos de dos años. Con el 100 % escrutado, Lamb obtuvo 113.813 votos (49,8 %), mientras que Saccone tuvo 113.186 (49,6 %). En ese distrito electoral, ubicado en el suroeste de Pensilvania, Trump ganó a Hillary Clinton hace apenas 18 meses por unos 20 puntos.

La victoria de Lamb, sumada a la del senador Doug Jones en la conservadora Alamaba a finales de 2017, envalentona a los demócratas para afrontar las elecciones legislativas de noviembre con el objetivo de recuperar el control de la Cámara Baja (EFE)

Estas elecciones se convocaron después de que el republicano Tim Murphy renunciase hace unos meses tras conocerse que animó a su amante a abortar pese a que él mantenía posiciones antiabortistas. La victoria de Lamb, sumada a la del senador Doug Jones en la conservadora Alamaba a finales de 2017, envalentonan a los demócratas para afrontar las elecciones legislativas de noviembre con el objetivo de recuperar el control de la Cámara Baja. Si los demócratas se hacen con el control de esa cámara, tomarán impulso de cara a las presidenciales de 2020 y dificultarán la gobernabilidad de Trump en los últimos dos años de su primer mandato.