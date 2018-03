La Guardia Civil despeja todas las incógnitas del 'caso Gabriel' que conmociona a España

La Guardia Civil ha ofrecido una rueda de prensa para explicar cómo fue la investigación para encontrar al pequeño Gabriel Cruz, de ocho años, desaparecido el pasado 27 de febrero en Las Hortichuelas. En ella, han dicho que la camiseta fue la pista fundamental que centró sus sospechas en Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen. Han explicado que siempre trabajaron con la hipótesis de que el pequeño estuviera vivo y eso orientó y condicionó su forma de actuar. También han confirmado que Ana Julia actuó sola y que el caso no solo mantiene a España en un estado de conmoción, sino que también ha dejado una honda huella en los investigadores que han participado en él.

Ana Julia durante un registro en la finca de Rodalquilar (EFE).

Estas son las principales claves del caso, que han desgranado hoy los jefes de la Comandancia de Almería y de la Unidad Central Operativa, José Hernández Mosquera y Juan Jesús Reina, respectivamente.

- La pista crucial: la camiseta de Gabriel

Ya habían detectado en Ana Julia "continuas mentiras, incongruencias, pérdidas de terminales telefónicos en un espacio de tiempo pequeño y movimientos extraños", pero fue la camiseta la pista definitiva que centró las pesquisas en ella. El 3 de marzo por la tarde se halla la prenda en un lugar que ya había sido inspeccionado esa misma mañana sin ningún hallazgo. Fue Ana Julia quien le pidió a Ángel ir a buscar en esa zona y quien colocó allí la camiseta, que estaba, han recordado, "un poco húmeda", pero no lo suficiente teniendo en cuenta las condiciones climáticas de esos días, con mucha lluvia y viento. En esa zona, han revelado, vivía una expareja de la autora confesa del crimen a la que, en sus declaraciones en sede policial, intentó involucrar para desviar la atención de ella.

- De la casa de Las Hortichuelas a la finca de Rodalquilar: Gabriel no sufrió

Cómo fue el momento exacto en el que Ana Julia lleva a Gabriel a la finca de Rodalquilar, un cortijo en el que estaban haciendo reformas, "solo lo saben Ana Julia y desgraciadamente Gabriel", han señalado, pero han recordado que el niño era "educado y obediente" por lo que no sería extraño que si la que era pareja de su padre le hubiera pedido subirse a su coche, él hubiera accedido. Han recalcado que parte de las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario y han subrayado que no iban a facilitar detalles sobre lo que ocurrió exactamente, pero sí han querido dejar muy claro que Gabriel "no sufrió" y que la causa de la muerte fue la asfixia. Además, han aventurado que no creen posible que el niño insultase y agrediese a Ana Julia, como ha sostenido ella en su confesión, porque era un pequeño "educado por sus padres en el amor y el respeto". No han dado más detalles, pero han subrayado que ellos han reunido la suficiente carga de prueba como para demostrar "lo que ocurrió realmente" en la finca, con lo que, implícitamente, han reconocido sus dudas sobre la versión de los hechos que ella ha ofrecido.

- El regreso de Ana Julia a Las Hortichuelas y sus 12 días de "farsa"

Dos horas estuvo Ana Julia Quezada en el cortijo de Rodalquilar donde, según su propia confesión, cometió el crimen y ocultó el cuerpo del pequeño. Después, volvió a Las Hortichuelas y participó junto a la abuela y a los padres del niño, a los que alertaron de que había desaparecido, en las primeras labores de búsqueda por el pueblo, antes de dar aviso al 112 y denunciar formalmente. La autora confesa no movió a Gabriel de allí en todo el tiempo que duró la búsqueda, como se había rumoreado, y cada cierto tiempo, acompañada de algún familiar, iba a la finca, deambulaba unos momentos, y regresaba de nuevo al pueblo. Han calificado como "farsa" la actuación de Ana Julia después del crimen de Gabriel. En concreto, dicen que ella constantemente le decía a Ángel "que le quería y le daba esperanzas" de encontrar a su hijo con vida.

Ana Julia Quezada (GTresonline).

- El perfil policial de Ana Julia Quezada: fría, ambiciosa, posesiva y manipuladora

Los agentes se centraron desde el primer momento, además de en la búsqueda, en la investigación y empezaron, como es habitual en estos casos, por el entorno familiar de Gabriel. Trazaron un perfil de todos ellos, incluida Ana Julia. Exploraron sus antecedentes y su pasado en Burgos ya durante la investigación. Y por la información anterior que tenían sobre ella y su forma de actuar en esos dolorosos momentos, concluyeron que Ana Julia es "una persona con una frialdad máxima, que mantiene una falta de preocupación hacia terceras personas, posesiva, egocéntrica y a quien ciertas circunstancias negativas le provocan una ansiedad muy grande". Además, la califican como "bastante manipuladora".

- El móvil del crimen

Los investigadores consideran también a Ana Julia una persona "ambiciosa", por lo que barajaron que hubiera una intencionalidad económica en su secuestro, ya que han insistido en que siempre pensaron que mantenía vivo a Gabriel. Han detallado que ella insistió en que la familia aumentara la recompensa que ofreció a cambio de una pista fiable sobre su paradero. No obstante, han deslizado también que Ángel Cruz "adoraba a su hijo y que para él era lo primero", por lo que el móvil puede ser emocional y estar relacionado con los celos. Para ellos, en cualquier caso, los delitos imputables a Ana Julia son los de detención ilegal y asesinato, aunque los hechos todavía están pendientes de calificación por parte de la Fiscalía y la acusación particular.

- Nunca comunicaron a la familia que Ana Julia era la principal sospechosa

Contrariamente a lo que se ha comentado durante estos días, y al margen de las sospechas que tanto los padres, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, como el resto de la familia pudieran tener, los investigadores "nunca" comunicaron expresamente a la familia que Ana Julia fuera sospechosa, precisamente para no dar pie a que ella se pusiera nerviosa y pudiera hacer daño al niño, ya que pensaban que lo ocultaba con vida. Patricia sí ha contado que ella lo intuía y que siempre que hablaba públicamente intentaba ablandarla sin éxito. Pero no tenían confirmación oficial de este extremo.

- No hay terceras personas implicadas

La Guardia Civil descarta por completo la intervención de terceras personas en el crimen de Gabriel. En este sentido, han afeado ciertas informaciones aparecidas en los medios de comunicación relativas al padre del niño. "Cada vez que llamábamos a Ángel a la Comandancia, lo habíamos detenido. Lo habremos detenido por lo menos cuatro veces", han ironizado los investigadores, que también han contado que el intenso seguimiento mediático no solo causó daño a la familia -y particularmente al padre que lo ha pasado "muy mal"-, sino llegó a entorpecer la investigación en un momento clave. De hecho, en un momento determinado, tuvieron que negociar con los periodistas para que dejasen de seguir a Ana Julia, porque uno de los operativos de seguimiento de los investigadores tuvo que ser abortado debido a que los periodistas también estaban persiguiendo a la sospechosa.

- El fallo de Ana Julia, el seguimiento y la detención

El viernes 9 de marzo, los agentes destinados al caso llaman a Ana Julia a la comandancia para volver a tomarle declaración y, aunque no han concretado en qué consistió el cebo que le pusieron para tratar de precipitar su fallo, han revelado que el dispositivo de seguimiento fue a partir de ese momento constante. De ese modo, el domingo llega el fallo que estaban esperando y que pensaban que les conduciría a Gabriel con vida. Observan cómo llega sola a la finca, traslada piedras ornamentales de jardinería y tablones "y saca un cuerpo de una persona menuda que nos puede encajar perfectamente con Gabriel, lo mete en el maletero y sale ella sola en el vehículo, dirección Almería, pasa Almería y llega hasta Vícar". Ese rodeo no era necesario para llegar a la localidad donde residía con el padre del niño, por lo que los investigadores creen que Ana Julia deambuló con el cuerpo de Gabriel en el maletero sin saber muy bien qué hacer. Cuando iba a entrar en el garaje de su casa le dan el alto, comprueban que el niño está efectivamente fallecido en el maletero y la detenienen.

- La operación más difícil para los investigadores

El hallazgo del cuerpo del pequeño fue un mazazo para los investigadores, que hasta ese momento mantuvieron la esperanza. "Cuando constatamos que Gabriel está sin vida lo podemos definir como el momento más duro de nuestra carrera profesional. Lloramos, claro que sí, y el que no lo hizo ahí lo hizo luego, es que somos humanos", ha explicado José Hernández Mosquera. El jefe de la Unidad Central Operativa, Juan José Reina, ha agradecido el incansable trabajo de todos los implicados en "la mayor búsqueda coordinada de un desaparecido en España". En total, unas 5.000 personas, entre profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía municipal, bomberos, Protección Civil y voluntarios han participado en esta ingente movilización.