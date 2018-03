Preocupación en Madrid tras la denuncia de cinco intentos de secuestro de menores en los últimos días

La denuncia de hasta cinco intentos de secuestro en la Comunidad de Madrid en los últimos días ha extendido la preocupación entre los padres y los colegios, que han llamado a extremar las precauciones, al tiempo que las autoridades piden calma. El diario 'ABC' se hace eco de un nuevo incidente de estas características que se habría producido este miércoles en las inmediaciones de un colegio en la calle Jorge Juan, en el barrio de Salamanca. Una niña de 11 años se dirigía en torno a las 17.00 horas de la tarde desde el colegio a un poliderpotivo municipal cercano para asistir a clase de baile cuando un individudo de unos 55 años la cogió del brazo y la intentó introducir en un coche de color blanco. La pequeña se resistió, forcejeó y finalmente logró zafarse. Una amiga suya la encontró llorando desconsolada y posteriormente llegó la Policía.

Colegio Europa en Pinto, Madrid, donde se prudujo uno de los intentos de rapto. Google Street View

Este último suceso ha disparado las alertas puesto que con éste serían cinco los intentos de secuestro de menores denunciados en la Comunidad de Madrid en los últimos días. El primero se habría producido en Las Rozas el pasado 8 de marzo, donde la Guardia Civil investiga lo contado por un adolescente de 14 años que asegura que trataron de introducirlo en un coche. Algo muy similar sucedió este martes pasado, 13 de marzo, en Pinto, en el colegio Europa, a la salida de las clases a las 14.00 horas. En este caso el menor involucrado también salió indemne y describió a un hombre "blanco, rubio, con barba, de complexión fuerte, con acento y vestido con una cazadora de cuero, chándal y zapatillas deportivas".

RELACIONADO: Así fue el intento de secuestro en Pinto

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que están investigando otros dos intentos de rapto en estos casos lejos de centros escolares. Uno de ellos en una parada de autobús en Las Rozas el pasado día 13. El otro en el centro comercial de Xanadú en Arroyomolinos el pasado mes de diciembre, aunque los padres han decidido presentar la denuncia ahora. La Guardia Civil no cree que ninguno de los sucesos, a los que dan bastante credibilidad, esté relacionado o se trate del mismo autor. No obstante, todavía están en una primera fase de pesquisas y no hay detenidos. Además, podrían presentarse más denuncias de hechos pasados debido a la repercusión mediática que ha tenido el caso de Pinto.

RELACIONADO: Más noticias de sucesos

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, anunció ayer que había pedido a las Fuerzas de Seguridad que reforzaran las patrullas de vigilancia en los alrededores de los colegios. Con todo, quiso mandar tmabién un mensaje de "tranquilidad" a las familias. "Creo que debemos estar vigilantes, pero no debemos de llevar las cosas más allá porque los éxitos y el esclarecimiento de los delitos que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional nos tiene que dar la tranquilidad necesaria para, extremando las precauciones, no estar preocupados", dijo.