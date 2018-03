Rajoy condiciona la mejora de las pensiones mínimas y de viudedad a la aprobación de los Presupuestos de 2018

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad y concentrará las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias. Así lo ha señalado el presidente durante su intervención en el debate de pensiones celebrado en el Congreso, donde también ha indicado que el Gobierno aprobará a final de mes en Consejo de Ministros los Presupuestos de este año. "Es en el contexto de los Presupuestos donde podemos hablar de las mejoras posibles para el bienestar de los españoles también en materia de pensiones", ha apostillado.

Mariano Rajoy durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. (EFE)

Así, ha recalcado que hay que trabajar para llegar a un acuerdo a lo largo de la tramitación de los PGE de 2018, porque cree que "es en el marco de este debate donde se deben acordar las decisiones que se tomarán sobre ingresos tributarios y gastos sociales". No obstante, Rajoy considera que hay que tener en cuenta que no se puede gastar "lo que no se tiene" y que España está obligada cumplir con los objetivos europeos en materia de déficit público, "porque fue lo que salvó a España". También ha hecho hincapié en que la sostenibilidad del sistema de pensiones español y del importe de las mismas depende del empleo, de que trabajen muchas personas y de que lo hagan en empleos cada vez mejores. "Solo si hay más gente cotizando se pueden pagar más y mejores pensiones", ha recalcado.En esta línea, ha insistido en que su prioridad es la de hacer "todo lo posible" para seguir creciendo y creando empleo "cada vez más estable y cada vez mejor remunerado".

Además, ha afirmado que le parece "razonable" vincular las pensiones al IPC, "al menos en las más bajas", según ha señalado durante el turno de réplica contestando a la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, que ha asegurado que hay que actualizar las pensiones con la inflación, sobre todo aquellas que tienen "una cuantía insuficiente para un mínimo digno para vivir". Por otro lado, también ha asegurado que está de acuerdo en destinar al Fondo de Reserva los excedentes de recaudación impositiva anual, respondiendo al portavoz de UPN, Íñigo Alli.

El presidente del Gobierno considera que es imprescindible que se preserve una agenda de reformas que lleve a España a crecer, mejorar la productividad, diversificar la economía y hacerla "cada vez más capaz de adaptarse a un entorno cambiante y muy competitivo". Para Rajoy, "hay muchos ámbitos en los que hay que trabajar", entre los que destacan la estabilidad financiera, ya que, bajo su punto de vista, "es necesario mantener unas cuentas públicas saneadas y prudentes para seguir creciendo y generando confianza". Tampoco ha dejado de lado las oportunidades que ofrece la transformación digital en su discurso. De hecho, bajo su punto de vista, cree que hay perseverar con más reformas en muchos ámbitos sin poner en riesgo la competitividad, ya que así se podrán aprovechar las oportunidades que brinda un mundo "más globalizado y cambiante".

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha señalado este miércoles que el anuncio del presidente del Gobierno de mejorar las pensiones mínimas y de viuedad se trata solo de comprometerse con una ley que nunca ha cumplido. Ha pedido al Gobierno que si encuentra recursos para medidas puntuales, también lo haga para fortalecer el sistema público de pensiones en su conjunto. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no entrarán en un "mercadeo electoral" sobre las pensiones y solo le apoyarán si plantea reformas para garantizar el futuro del sistema que pasan por acabar con el trabajo precario y fomentar la natalidad.

