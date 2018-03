Los pensionistas perderán entre un 30 y un 40 por ciento de su pensión en 20 años

Los pensionistas perderán entre un 30% y un 40% de su pensión en 20 años por el índice de revalorización de las pensiones, según cálculos realizados por UGT. En concreto, si la inflación media anual es de un 1,5%, un pensionista que cobre 1.000 euros acabará cobrando 718 euros en 20 años, cifra que se reducirá hasta los 585 euros si el IPC es del 2%. En concreto, según ha recordado el sindicato, hay que tener en cuenta que a esta caída del 30% y el 40%, dependiendo del IPC, habría que sumar la puesta en marcha del factor de sostenibilidad, que entrará en vigor desde el año que viene, y que haría que las pensiones caigan un 4% más cada vez que este se aplique.

Pensionistas continúan las movilizaciones en contra de las medidas del Gobierno (EFE)

En rueda de prensa, la secretaria de Empleo y Seguridad Social, Mari Carmen Barrera, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que durante su comparecencia mañana en el Congreso "asuma y diga" que las pensiones no van a seguirse recortando y que los pensionistas no van a continuar empobreciéndose. "El mantenimiento del poder adquisitivo es un derecho primordial para unas pensiones suficientes, porque es un derecho básico. El Gobierno no tiene más derecho que garantizar la subida de las pensiones con el poder adquisitivo", según Barrera, que también cree que el establecimiento del índice de revalorización ha sido un "verdadero error político" y es "políticamente insostenible", ya que el Gobierno no va a poder mantenerlo, "diga lo que diga".

En esta línea, ha recalcado que es "totalmente injustificable" que los pensionistas se empobrezcan con el argumento de que no hay dinero. "De ninguna forma se puede justificar que a los pensionistas se les someta a treinta años de empobrecimiento", ha apostillado Barrera. Para el sindicato, el mantenimiento del poder adquisitivo es un componente "fundamental, esencial y primordial" del derecho a unas pensiones suficientes. Así, Barrera ha apostillado que mantener el poder adquisitivo es un derecho básico "inseparable" de la pensión de jubilación. "El pensionista será cuanto más viejo, más pobre. Desde el punto de vista social es insostenible un mecanismo que devalúe de forma continuada y acumulativa todas y cada una de las pensiones y cree ejércitos de ancianos pobres, según ha afirmado la secretaria de Empleo y Seguridad Social.

En esta línea, la organización que lidera Pepe Álvarez ha hecho hincapié en que se debe garantizar el derecho a unas pensiones revalorizadas con el IPC "por encima de todo". Por ello, consideran que habría que el Pacto de Toledo debería aprobar que la revalorización de las pensiones es un componente no contributivo de las mismas. Por ello, como componente no contributivo, debería soportarse, según UGT, por los Presupuestos Generales del Estado, independientemente de si los ingresos por cotizaciones son o no suficientes para cubrir la totalidad del gasto en pensiones. Por otro lado, Barrera ha señalado que UGT apuesta por establecer, alternativamente, un mecanismo fiscal de carácter finalista con capacidad suficiente para sufragar la revalorización anual y el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones. No obstante, es consciente de que esta opción requiere de un estudio más prolongado.

LAS MOVILIZACIONES CONTINÚAN EL SÁBADO

El secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Anatolio Díez, ha asegurado que las organizaciones sindicales continuarán con las movilizaciones de pensionistas y del resto de trabajadores hasta que se consiga algo al respecto. Referido a su sindicato, Díez ha asegurado que se continúa adelante con la campaña del lazo marrón por la subida "de mierda" de las pensiones. La manifestación en Madrid será el sábado 17 de marzo a las 11 horas, comenzará en Sol y finalizará en la Plaza del Museo Reina Sofía.