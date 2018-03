La Audiencia de Las Palmas ha confirmado este martes el sobreseimiento de la investigación abierta contra Antonio Ojeda, 'El Rubio', el único acusado por la desaparición de Yéremi Vargas, al no observar "indicios sólidos" que lo incriminen en los hechos, pero también para no comprometer la continuidad del caso. Esta decisión judicial supone un batacazo para la familia, que aún se encuentra "en estado de shock", como ha confesado Milagros Suárez, tía del niño canario, tras ver lo rápido que se ha resuelto el caso de Gabriel Cruz, desaparecido hace dos semanas en Níjar (Almería).

La madre de Yéremi Vargas, arropada por 300 personas, pedía el pasado mes de enero que se reabriera el caso (EFE)

Milagros, que ha hecho esas declaraciones para el periódico local 'La Provincia' este lunes, ha relatado cómo le siguen afectando este tipo de noticias a sus familiares: "Es un golpe muy duro para la familia. Aún estoy temblando. Lo bueno, a pesar de que ha sido un golpe durísimo, es que los agentes lo han resuelto prontísimo". También influenciada por el enorme despliegue destinado a la búsqueda del pequeño Gabriel, la madre de Yéremi, Ithaisa Suárez, ha insistido en volver a hacer una batida para intentar localizar alguna pista sobre su hijo.

Ithaisa "se ha venido abajo este fin de semana", tras el hallazgo del niño desaparecido en Las Hortichuelas, según comentaba el lunes su actual pareja, Jonathan Guisado, a 'Canarias 7'. Ella y otros familiares habían convocado a los vecinos el próximo sábado, 17 de marzo (aunque finalmente se ha postpuesto la convocatoria), para retomar la búsqueda en el barranco de Tirajana, una zona que 'El Rubio' frecuentaba en la época en la que desapareció Yéremi.

En medio de estos momentos tan difíciles en los que han recordado lo vivido por ellos, les ha llegado la ratificación de la Audiencia de Las Palmas a la decisión que tomó en octubre de 2017 el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) acerca del sobreseimiento del caso de Yéremi. Su madre y sus abuelos habían presentado un recurso para que no se archivara porque están convencidos de que Antonio Ojeda, 'El Rubio', tiene la respuesta del paradero del niño.

La Guardia Civil comenzó a sospechar que 'El Rubio' podía ser el responsable de la desaparición de Yéremi a partir de una serie de comentarios que había hecho a compañeros suyos de celda con detalles de lo que le ocurrió al niño, mientras estaba en prisión preventiva por abusar sexualmente de otro menor del mismo municipio (hecho por el que a día de hoy ya cumple una condena de cinco años de cárcel). Sus sospechas se vieron reforzadas por detalles como el de que poseyera un coche parecido al que fue visto cerca del solar donde jugaba Yéremi y, sobre todo, por las semejanzas que los agentes observaban entre lo que piensan que pudo pasarle al niño de Vecindario y lo que 'El Rubio' hizo con el menor del que abusó.

La Audiencia de Las Palmas reconoce que la desaparición del niño de Vecindario es un caso de "extrema gravedad" y que "todo esfuerzo" que se pueda hacer para averiguar qué le sucedió al pequeño o dónde está resulta "insuficiente y es exigible agotar hasta sus últimas consecuencias el buen fin de la investigación". El tribunal reconoce "el esmero y la laboriosidad" que el equipo encargado del caso en la Guardia Civil ha puesto en seguir cualquier pista sobre Yéremi, pero comparte el criterio del juez instructor de que por el momento no existe ningún indicio "suficientemente sólido" para incriminar "a Antonio Ojeda, ni a ninguna otra persona".

Subraya además que comparte "las cautelas y recelos" que el juez instructor y la fiscal del caso tienen respecto a la fiabilidad de las declaraciones de los compañeros de celda de 'El Rubio' porque "no es descartable", dice, que dada la transcendencia que tiene esta causa buscaran "eventuales ventajas o beneficios penitenciarios"; es decir, añade, que testificaran impulsados por "móviles espurios".

La sala cree "sensatas" las razones del juez para poner en duda los testimonios de esos dos presos y también su apreciación sobre cómo valorar el silencio que siempre ha guardado Antonio Ojeda. El que un imputado se niegue a declarar, como ha hecho 'El Rubio', remarca el auto, "solo puede servir como elemento de apoyo corroborador cuando hay prueba de cargo con virtualidad y eficiencia suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, lo que no sucede aquí por la endeblez de los indicios en su contra".

En cuanto a la posible similitud entre lo que pudo pasarle a Yéremi y lo que 'El Rubio' hizo al niño en El Doctoral del que abusó en 2012, la Audiencia admite que se trata "de una conjetura perfectamente razonable y legítima" para empezar a investigar al sospechoso, pero sin más valor que ese, el de una conjetura ("su valor periférico no puede transcender de ello", razona).

El tribunal defiende que el archivo de la causa no solo "no es precipitado", sino que permite a la Policía Judicial seguir con su investigación sin verse "limitada por ningún plazo". Los magistrados enfatizan que si la Guardia Civil consigue ahora indicios para reabrir la causa, se podrá "continuar la instrucción por el tiempo que falta por cumplir del plazo máximo legalmente previsto", un tiempo que "hubiera podido agotarse, con las consecuencias que de ello se deriva", si la investigación actual contra Ojeda no se hubiera archivado ahora provisionalmente.