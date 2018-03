El tema 'Girasoles', de Rozalén, era el favorito de Gabriel. Por eso sus padres se pusieron en contacto con la cantante, para pedirle permiso para utilizarlo y homenajear al pequeño. Ella no solo accedió encantada, sino que además dedicó al niño el concierto que dio en Sevilla el sábado, tras hablar con Ángel y Patricia y justo un día antes de que apareciera su cuerpecito sin vida.

La cantante Rozalén y Gabriel Cruz (GTRESONLINE/Twitter)



Antes de saber cuál sería el fatal desenlace, Ángel y Patricia le propusieron conocerse pronto: "Ojalá ya esté Gabriel con nosotros y pueda cantar contigo", le dijeron, tal y como ella misma ha publicado en su perfil de Facebook. La mala fortuna quiso que la canción 'Girasoles' sirviera de homenaje póstumo. Así lo ha pedido la madre del pequeño tras el funeral, que ha solicitado a todos los españoles que este martes escucharan el tema. Dicho y hecho. Las redes sociales se han inundado de 'Girasoles', como ya ocurriera hace unos días con los 'pescaítos'.

Rozalén ha dirigido unas emotivas palabras a Gabriel: "Ojalá puedas enviarnos un poquito de Amor a este mundo macabro, a pesar de lo que han hecho contigo". Tammbién se ha acordado de sus "ejemplares padres", a quienes ha reconocido no saber qué decir cuando habló con ellos: "Perder un hijo es lo más duro que puede ocurrirte en la vida. Más en estas circunstancias...", comenta en Facebook la cantante, asegurando que con este triste caso piensa "inevitablemente" en su sobrino y en los pequeños que suben con ella al escenario.

Se ha acordado, además, de los 20.000 niños que han muerto en Siria a los que, al contrario que a Gabriel, "no les ponemos rostro". El pequeño de Níjar no solo es reconocible, sino que es "el niño de toda España", como ha comentado el propio Ángel en una entrevista a Informativos Telecinco. Eso ha servido para movilizar a todo un país, que ha sentido esta dramática historia como propia. Lo mismo le ha ocurrido a la cantautora, a juzgar por sus palabras: "Lo único que sé es que será imposible cantar esta canción y no pensarte un poquito..."

Rozalén ha querido también mandar un mensaje a todos sus seguidores: "Quería compartir con vosotr@s lo que siento, porque sé que much@s también lo sienten, aunque hay días que parece imposible tener fe en la Humanidad. Mañana hay que seguir confiando. No tenemos otra".