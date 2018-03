Los padres de Diana Quer aportan nuevos indicios contra la mujer de 'El Chicle'

La familia de Diana Quer insiste en que se investigue a Rosario Rodríguez, la mujer de 'El Chicle', antes de descartar por completo su participación en el crimen. A pesar de que la Audiencia Provincial de A Coruña comunicó este lunes el sobreseimiento de las causa por "falta de indicios" la familia ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación en el que alegan nuevos hechos. En concreto, según EFE, aluden aunque sin citarla a la carta que José Enrique Abuín ha enviado a sus padres desde prision y en la que implica directamente a su mujer.

Rosario Rodríguez, la mujer de 'El Chicle', trasladada por agentes de la UCO. (EFE)

La representación legal de la familia de Diana Quer señala en un comunicado que en su momento se decidió interponer recurso de apelación contra el sobreseimiento dictado por el juez instructor "al entender que era una decisión importante que se adoptó en un momento muy inicial de la instrucción", según remarca, "a siete días de comenzar la misma". Insiste además en que el tribunal deja una puerta abierta a reconsiderar su decisión "tan pronto se aporten indicios con entidad suficiente en relación a la misma". Según la familia, en estos momentos "se han revelado nuevos hechos que se han puesto en conocimiento del juzgado" para que se investigue la veracidad de los mismos, por si finalmente procediera tal reapertura.

En la misiva a la que se alude Abuín Gey, el Chicle, acusa a su mujer Rosario de ir con él en el coche la noche del 22 de agosto de 2016 en la que, según él mismo, mató a Diana Quer, aunque de manera fortuita. En la carta, el autor confeso de la muerte de la joven asegura: "Yo no quiero que Rosario pase por esto, por eso dije que iba yo solo y a ella le dije que dijera que no venía conmigo. Dejar todo así. No le digáis nada. Entenderme, yo la amo".

El sobreseimiento anunciado este lunes por la Audiencia Provincial de Coruña es una confirmación del ya dictado en enero por el juzgado de instrucción número 1 de Ribeira y que había sido recurrido por la familia de la joven madrileña asesinada en A Pobra do Caramiñal en agosto de 2016. Las investigaciones realizadas "no parecen situarla en la noche del 21 al 22 de agosto de 2016 junto a su esposo", según los magistrados de la Audiencia Provincial.

