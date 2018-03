La madre de Gabriel siempre sospechó de Ana Julia: ‘Tenía la esperanza de poder ablandarla y que se viniera abajo’

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, ha contado en una entrevista que siempre sospechó de la novia del padre y presunta autora de la muerte del pequeño, Ana Julia Quezada, pero que no podía decir nada por miedo a comprometer la investigación. "Tenía la esperanza de poder ablandarla y que se viniera abajo", ha señalado en declaraciones a la Cope recogidas por Europa Press. "Tenía la esperanza de que en algún momento le soltara y por eso, en cada discurso salíamos apelando a su conciencia e intentando que todo fuera de otra manera". Aunque la autopsia ha revelado que Gabriel murió asfixiado el mismo día de su desaparición, en aquel momento la familia pensaba que el pequeño podía estar vivo y priorizaban su posible liberación.

Los padres de Gabriel durante la concentración en Almería el pasado viernes. (Gtresonline)

Además, Patricia Ramírez ha apuntado a que era algo que la familia "no tenía confirmado" y "no se podía hacer ni decir nada porque era parte de la investigación y podía perjudicar al chiquillo". La Guardia Civil les pidió que se comporataran con la mayor normalidad posible. "No podíamos hacer nada que pudiera hacer que mi hijo no volviera a casa", ha añadido. Sobre el origen de sus sospechas, ha declinado hacer comentarios y ha apuntado que quizá de este asunto se podrá hablar más adelante, pero "no ahora mismo", cuando la acusada permanece bajo custodia policial en espera de ser puesta a disposición judicial mientras siguen las investigaciones.

RELACIONADO: Toda la información sobre el caso de Gabriel Cruz, que ha conmocionado a España

La madre de Gabriel se ha referido también al padre del niño y ha pedido "respeto" porque "está destrozado". "Es una persona maravillosa, que nadie dude de esto. Era imposible imaginarse esto que ha pasado. Voy a estar con él, tenemos que superar esto los dos juntos, pero está destrozado porque es muy difícil hacer la digestión no sólo de la pérdida de un hijo, sino que encima ha tenido que pasar por una persona que es cercana a él", ha explicado. "Yo he tenido el mejor padre para mi hijo y es una persona buena, además. No se merecía esto tampoco", ha añadido.

Ana Julia Quezada abraza a Ángel Cruz tras una comparecencia. (Gtresonline)

Previamente, en declaraciones a Onda Cero Patricia Ramírez ha pedido que "no se extienda el odio" que todo este suceso "no acabe en rabia" y "que no se hable" de la mujer detenida porque "no se merece que se le de cobertura". "Ese no era mi hijo y esa no soy. Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia", ha reclamado.

RELACIONADO: Confirman que la niña de 4 años que murió al caer desde una ventana en Burgos era hija de Ana Julia Quezada

El cerco sobre Ana Julia se estrechó desde el pasado viernes, tras un interrogatorio, cuando los agentes montaron un dispositivo a la espera de que cometirea algún fallo. El hallazgo de la camiseta con ADN de Gabriel fue uno de los factores que la convirtieron en sospechosa. Fue la propia Ana Julia Quezada quien encontró esta prenda, que no estaba en el listado de prensa inicialmente facilitado por los padres, en un terreno que había sido diversas veces explorado por expertos y voluntarios sin resultado positivo. La camiseta se encontraba además seca tras varios días de lluvias en la provincia.