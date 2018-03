Incautan más de 5.700 kilos de pulpo ilegal en un almacén de envasado en Huelva

La Guardia Civil, junto con la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, ha incautado 5.733 kilos de pulpo de procedencia desconocida, que estaba cocido, troceado y congelado, en un almacén de la localidad de Ayamonte (Huelva), en el que se dedican a su envasado. Así, según ha informado la Benemérita, la operación se enmarca dentro de los operativos desarrollados conjuntamente para evitar la pesca y el comercio de pescado inmaduro, así como otras infracciones en la materia.

En las cámaras frigoríficas fue localizado una gran cantidad de pulpo envasado, del que se aportó una factura perteneciente a una empresa de Madrid que es la propietaria del mismo, ya que en este almacén solo lo elaboran y lo devuelven de nuevo a su origen para su distribución. Hechas las correspondientes comprobaciones con la factura aportada, se determinó que no correspondía con los lotes que se encontraban allí, así como que no tenían etiquetado, ni trazabilidad, por lo que no fue posible precisar el origen del pulpo.

De esta manera, se procedió a la aprehensión de los 5.733 kilos de pulpo y se confeccionó un acta-denuncia a la empresa de Madrid propietaria del pulpo, por infracción a la Ley 1/pulpo-ilegal-envasado-huelva/02 de pesca marítima en Andalucía. Por último, el pulpo fue entregado al Banco de Alimentos para ser distribuido en comedores sociales.