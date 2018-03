Las potencias mundiales expresan su rechazo a los nuevos aranceles impuestos por Trump

Tras el último anuncio de Donald Trump sobre los nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio, las grandes economías del mundo han expresado su rechazo por el grave impacto en el comercio internacional que tendrían. Y aunque en un primer momento desde la Unión Europea se ha mantenido la cautela y evitado la colisión frontal, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, advirtió de que “la primera opción de la UE siempre es el diálogo, pero, llegados a la situación, responderemos”. No obstante, ha remitido a su reunión de este sábado con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, al asegurar que no se tomará ninguna decisión hasta que no se confirme que la Unión Europea está excluida de los nuevos aranceles.

Según la propia Malmström, la Unión Europea tardaría un máximo de 90 días en actuar tras la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses. Y por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha lamentado la decisión a la vez que ha advertido de que se “responderá” para proteger su industria.

Desde China han pedido a Estados Unidos que retire “lo antes posible” esos nuevos aranceles que tendrán un “grave impacto” sobre el comercio internacional. Wang Hejun, director del departamento de investigación comercial del Ministerio chino de Comercio, la decisión atenta contra el orden comercial de la Organización Mundial del Comercio.

Tokio también ha reaccionado a dichos aranceles y Taro Kono, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, ha calificado de “lamentables” las medidas ya que “puede afectar mucho la cooperación económica entre Japón y EEUU”. También el Gobierno surcoreano se sumó con sus quejas y lamentó la decisión de Trump, a quien anticipó que sopesa acudir a la OMC.

La ministra alemana de Economía, Brigitte Zypries, aseguró que Berlín acordará con la Comisión Europea una respuesta "sensata, pero clara" a los aranceles y advirtió a Trump de que está aislando a su país. Y desde Francia también ha expresado su rechazo ante la decisión.

El otro socio comercial norteamericano, México, reiteró que la negociación del Tratado de Libre Comercio para América Norte (TLCAN) no debe estar sujeta a condicionamientos. Y desde Brasil, su Ejecutivo reiteró la "gran preocupación" y anunció que "recurrirá a todas las acciones" para preservar sus intereses.

Por su parte la patronal europea del acero, Eurofer, ha calificado de "absurda" la decisión del Gobierno estadounidense con el pretexto de la seguridad nacional y abogó por una repuesta comunitaria. Eurofer subrayó que la medida es "perjudicial y contraproducente tanto para Estados Unidos como para la UE".