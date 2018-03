La última prueba forense no puede demostrar si Diana Quer sufrió abusos

Novedades en la investigación del caso Diana Quer: los resultados del informe toxicológico, la última prueba forense que quedaba por practicar, no pueden demostrar si la joven sufrió una agresión sexual. Así lo ha adelantado Televisión Española, citando fuentes del Instituto Nacional de Toxicología, que ha analizado tanto la brida que tenía enredada en el pelo como muestras de los órganos sexuales. La expectación con los resultados de este informe era enorme, pero los expertos ya habían anunciado de que era muy difícil que los resultados fueran concluyentes.

El cuerpo de Diana Quer permaneció 500 días bajo el agua.

El cuerpo de Diana Quer permaneció más de 500 días sumergido en el agua, dentro del pozo de una nave de Rianxo, donde fue finalmente encontrado después de que José Enrique Abuín, 'El Chicle, autor confeso de su muerte, les condujese al lugar. En estas condciones las posibilidadades de hallar signos de abusos sexuales son muy bajas. Según explicaba Fernando Serrulla, el forense al frente de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), en una entrevista con Europa Press, el semen "no perdura más allá de siete días en el interior de la vagina en una persona viva". Tampoco era fácil hallar restos de ADN de varón. "El ADN está fragmentado, diluido, casi imposible localizarlo", advertía.

Un portavoz de la familia dijo este jueves a 'La voz de Galicia' que aún no habían recibido ninguna notificación alguna del juzgado de instrucción. No obstante, en todo caso piensan mantener la acusación por violación. "A mi hija no la desnudaron para ir a misa", declaró Juan Carlos Quer poco después de que fuera encontrada. La investigación de la Guardia Civil, y el patrón de comportamiento de 'El Chicle' en otros casos de los que tambén se tiene constancia, como la agresión de Boiro o a su cuñada, servirán también para sostener la petición de la familia.

Por otra parte, este viernes se espera la comunicación de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el recurso presentado por la familia el pasdo mes de enero contra la desimputación de Rosario Rodríguez, la mujer de 'El Chicle'. Según argumentaron sus abogados entendían que la instrucción se encuentra en un momeNto "muy inicial" para tomar una decisión de este calado. Y señalaban que ni la investigación ni los informes podían descartar de momento la participación de terceros.