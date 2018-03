Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, María Casado y Pepa Bueno se suman a la huelga y no presentan sus programas

Las mujeres que conducen programas matinales de televisión y radio nacionales, Pepa Bueno, María Casado, Ana Rosa Quintana y Susanna Griso, han hecho huelga este jueves 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y no han acudido a presentar sus espacios, que en algunos casos han sido conducidos por sus compañeros hombres.

'El Programa de Ana Rosa' de este jueves 8 de marzo, que habitualmente comienza a las 9,00 horas, no se ha emitido por la huelga feminista, según han confirmado a Europa Press fuentes de Mediaset. En este espacio estaba prevista la intervención de Fátima Báñez, Inés Arrimadas, Carmen Calvo e Irene Montero.

La presentadora, que ya anunció que haría un parón para unirse a la manifestación de las periodistas en la huelga del 8M, ha enviado esta mañana, antes de que comenzara el programa, un mensaje a través de Twitter en el que anunciaba que no iba a emitirse: "Si las mujeres paramos, que se note. No hay programa". Además, en respuesta a un internauta que apuntaba la posibilidad de que se hubiera cancelado el espacio porque las técnicas habían hecho huelga, Quintana ha confirmado que la decisión de no hacerlo ha sido suya. "Siento decepcionarte. La decisión ha sido mía y la cadena me ha apoyado. Había programa y equipo", ha subrayado en un tuit.

Por su parte, el programa 'La Mañana' de La 1, de TVE, presentado por María Casado, tampoco se ha emitido por la huelga feminista de este jueves 8 de marzo, según han confirmado fuentes de RTVE a Europa Press. En su lugar, se están emitiendo contenidos enlatados.

La presentadora de 'Espejo Público' de Antena 3, Susanna Griso, tampoco ha acudido este jueves 8 de marzo a su programa para unirse a la huelga feminista. A diferencia del 'Programa de Ana Rosa' y de 'La Mañana de La 1', el espacio no ha cancelado su emisión y ha sido presentado por Albert Castillón. "Las periodistas paramos, pero no nos detenemos. Ayer grabé un mensaje desde casa para arrancar a las 9 @EspejoPublico. Y estos días he entrevistado a mujeres que han roto barreras. A las 12,30h nos vemos en Callao", anunciaba Griso en su cuenta de Twitter.

En las radios, la presentadora de 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, Pepa Bueno, la única mujer que conduce un programa matinal nacional, también se ha sumado a la huelga y el programa ha sido presentado por su compañero Aimar Bretos. Durante la madrugada, ya en el programa de 'Hablar por Hablar' se notaba la ausencia de Macarena Berlín, que era sustituida por Roberto Sánchez. Según informan desde la cadena, ninguna de las voces femeninas saldrá en antena este jueves.