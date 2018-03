La búsqueda de Gabriel: los mejores investigadores para un caso lleno de dificultades

Con media España en vilo por la suerte del pequeño Gabriel Cruz y sus padres destrozados por el pasar de los días, las autoridades se han volcado con el caso. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, visitó ayer a los padres, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, y les prometió que allí estaban trabajando los mejores y que de allí no se iba mover nadie "hasta que no aparezca Gabriel". El caso necesita, efectivamente, de todos los recursos, la experiencia y la pericia de los mejores expertos, pues, como señala 'La Voz de Almería', se trata de un caso extremadamente complejo.

Los mejores investigadores buscan a Gabriel Cruz (Twitter).

En primer lugar el diario local señala el emplazamiento en el que se produjo la desaparición: La Hortichuelas es un pueblo pequeño, con muy pocos vecinos en invierno. Como no hay comercios ni cajeros automáticos tampoco existen cámaras de seguridad que pudieran haber registrado movimientos extraños o vehículos sospechosos. La desaparición se produjo además sin testigos directos y, de hecho, no se sabe con exactitud cuándo tuvo lugar: el pequeño salió de la casa de abuela a eso de las 15.00 horas para ir a jugar al domicilio de unos familiares y no se dieron cuenta de que no estaba hasta las 18.00, cuando no regresó a merendar. Estuvieron buscándolo por el pueblo y no pusieron la denuncia hasta las 20.00 horas aproximadamente, que fue cuando comenzó a intervenir la Guardia Civil.

Otro factor que dificulta la investigación es que la cobertura de la señal móvil en la zona es muy baja, e incluso hay puntos en los que no hay. De ese modo resulta muy difícil comprobar por la señal de los móviles la ubicación exacta de cualquier sospechoso que se quisiera investigar. Finlamente, fuentes de la investigación describían el lugar como "una ratonera" por la cantidad de recovecos, barrancos, balsas de agua cuevas y cortijos en las que hay que buscar pistas.

Las tareas de rastreo se han reanudado este jueves con un dispositivo de búsqueda formado por unas 250-300 personas, entre profesionales y voluntarios. En el dispositivo participan Emergencias Andalucía (112, el Grupo de Emergencias de Andalucía -GREA - y Protección Civil), Guardia Civil --con los equipos del GEAS de actividades subacuáticas, unidad canina y equipos ecuestres--, Policía Local, agrupaciones de Protección Civil de Níjar y Albox; Bomberos de Almería, del Poniente, y Granada; Cruz Roja, Infoca, Ayuntamiento de Nijar y voluntarios particulares. En la biblioteca de Las Negras está instalado el puesto de mando avanzado para organizar los grupos, repartir las zonas de rastreo, coordinar las actuaciones entre los operativos y atender a las personas voluntarias que participan en el operativo.

Por otra parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha insistido este jueves en "que no se difundan bulos" sobre la desaparición que perjudican la investigación de la Guardia Civil. "Puedo garantizar que el dispositivo que hay, tanto de búsqueda como en la investigación de la desaparición del menor, sigue siendo el mismo dispositivo que estaba establecido en el día de ayer", ha explicado el ministro en declaraciones a la prensa en Bruselas, donde participa en una reunión con sus homólogos de la UE. Zoido ha asegurado que "no hay ninguna novedad" en el caso y ha recalcado que la Guardia Civil "sigue trabajando en la investigación con rigor y, sobre todo, con la profesionalidad que acredita" a la institución.