Palabras y hechos cotidianos que esconden discriminación sin que nos demos cuenta

¿Existe un machismo socialmente aceptado? Sí, por extraño que pueda parecer. Se da en determinadas conductas, usos del lenguaje y aspectos del imaginario común que son machistas, pero que son entendidos como algo 'natural' o que se aceptar por pura tradición. Por lo general, se trata de aspectos de la vida cotidiana que pasan desapercibidos a una amplia mayoría, pero que afectan, y mucho, a las mujeres y a los roles que, supuestamente, les corresponden.

Un fontanero hace un trabajo de fontanería mientras una mujer observa su trabajo, tradicionalmente asociado a los hombres (GTRESONLINE)

Por ejemplo, a nadie sorprende que los cambiadores para bebés en aseos públicos se encuentren en el baño de mujeres. Más allá de que muchas parejas compartan esta tarea del cuidado de los hijos, se sigue viendo como algo 'normal' la circunstancia de que los baños de los hombres no dispongan de cambiador de bebés.

Es un machismo aceptado, pero no por ello menos reprobable. De hecho, al no ser tan evidente como otros comportamientos machistas, resulta mucho más difícil de combatir. Incluso las propias mujeres no solo lo aceptan, sino que algunas de ellas mismas pueden llegar a practicarlo sin ser conscientes de ello.

Es habitual (aunque, por suerte, cada vez menos) que una pareja acuda a un concesionario y el comercial se dirija principalmente al hombre para exponer las características de los vehículos. Si esa misma pareja va a un bar y pide un refresco y una cerveza o una copa, ¿a quién servirán, antes de preguntar, la bebida con alcohol? Pues casi siempre, al varón.

Ni qué decir tiene que muchas profesiones se siguen considerando exclusivamente masculinas. ¿Quién piensa en una mujer cuando se requieren los servicios de mecánica, fontanería o electricidad, entre otras muchas? Afortunadamente, en profesiones de alta cualificación asociadas tradicionalmente a los hombres, como ingeniería o aviación, ha empezado a dejar de ser así, pese a que la presencia en ellas de mujeres siga siendo minoritaria. También hay otras que aún hoy se consideran únicamente femeninas, como la de niñera, secretaria o los servicios de limpieza en hogares (en empresas cada vez hay más hombres).

En cuanto a la infancia, ¿qué padre o madre pondría una camiseta rosa con la imagen de una princesa a su hijo varón? ¿O le compraría una muñeca para que jugase con ella? Aunque sí hay una mayor concienciación acerca de los juguetes igualitarios, el tema de la ropa sigue prácticamente igual desde hace décadas.

Todas estas formas de machismo, denominadas 'micromachismos' por el psiquiatra y psicoterapeuta Luis Bonino en 1999, no son irrelevantes ni banales. Como él mismo explica, utiliza el prefijo 'micro' por ser casi imperceptibles, no por su menor importancia. También atentan contra la autonomía de las mujeres, aunque no lleve implícita ningún tipo de intencionalidad, por lo que es necesario luchar contra ellos.

De hecho, ciertos informes certifican que estos micromachismos afectan negativamente a la salud de la mujer. En concreto, un estudio elaborado por expertos de la Universidad de Melbourne (Australia) y publicado por la revista 'Psychology of Women Quarterly' en agosto de 2015, concluye que estos formatos 'micro' de machismo son tan perniciosos para las mujeres como otros más graves, por lo menos en lo que al ámbito laboral se refiere.

Es fundamental, por tanto, erradicar este machismo sutil y, para ello, lo primero que hay que hacer es dejar de aceptarlo socialmente. Un buen ejemplo podría ser el de la Fórmula 1, que a principios de año anunciaba que iba a prescindir de sus populares azafatas.