Cinco inventoras a las que tal vez no conoces pero te han cambiado la vida

A pesar de su preponderancia en los libros de texto hace mucho que la ciencia no es cosa de hombres. El libro 'Supermujeres, superinventoras' escrito por la ilustradora y guionista Sandra Uve y editado por Lunwerg demuestra esta realidad con una intersante y divertida recopilación de las vidas e inventos de 90 mujeres. Mujeres que se han sobrepuesto a las dificultades para tener ideas que han cambiado nuestra vida, desde la programacion informática de Ada Lovelace, hasta el lavavajillas de Josehinr Cochran.

A lo largo de la historia las mujeres han hecho importantes aportaciones a la ciencia y la tecnología.

En proyecto de Sandra Uve arrancó en 2015 en su cuenta de Instagram, donde comenzó a recopilar historias de mujeres inventoras, pero poco a poco fue creciendo hasta adquirir dimensines enormes. Llego a tener una lista de hasta 3.000 mujeres a quienes investigó y de donde nació primero una exposición itinerante en Barcelona, y posteriormente este libro. Cuenta la autora en la introducción que la investigación ha sido mucho más complicada de lo que en un principio podría parecer. Con miles de horas revisando archivos y patentes. Y es que muchas de ellas escondían su autoría por temor a represalias o incluso porque la ley les impedía firmar con propio nombre. Firmaban con un pseudónimo o el nombre de su marido. A veces ni siquiera aparecían.

Sandra Uve destaca también la enorme fortaleza que demuestran muchas de ellas. "A medida que iba trabajando en el libro, pensaba en esas mujeres, cuyas responsabilidades eran muchas y algunas de ellas poco agradables: tenían que mantener el hogar; cuidar, educar y criar a una familia, a veces con muchos hijos; acudir a las actividades que se consideraban femeninas, permitidas por los hombres, como las reuniones para bordar y coser, los clubes de lectura sobre normas de comportamiento femenino; asistir a la iglesia, etc. Por no hablar del nutrido grupo de emprendedoras que aparecen en este libro, a las que les costó aún más salir adelante y dar de comer a sus hijos, porque se habían quedado viudas y sin capital o incluso con deudas. No hubo ni un día en el que no pensara: pero ¿cuándo y cómo han podido hacer sus inventos? Diseñar un invento es una tarea ardua, costosa y complicada, que en muchos casos necesita años para llevarse a cabo. Y la conclusión que siempre sacaba era que sin duda se trataba de supermujeres.”

Sandra Uve registra mujerees de todas las épocas y ejemplos de más conocidos, como la celebrada Marie Curie, con otros que lo son son menos, pero no por ello menos meritorios. De entre las mujeres que figuran en esta fantástica enciclopedia recogemos el ejemplo de cinco de ellas que, gracias a su valentí a con enorme trabajo, lograron romper la norma:

Ada Lovelace (Reino Unido, 1815-1852)

Augusta Ada Byron, la que después sería condesa de Lovelace, matemática y poeta, era hija del también poeta Lord Byron. En sus Notas de 1843 sobre la máquina analítica de Charles Babbage se halla el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera la primera programadora informática de la historia. En 1979 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos bautizó con su nombre, ADA, un lenguaje de programación.

Josephine Cochran (Estados Unidos, 1839-1913)

Su casa de Shelbyville (Illinois) fue centro de vida social y lugar de celebración de numerosas fiestas. La hermosa vajilla familiar de porcelana china sufría roturas cuando la lavaban los sirvientes, y Josephine pensó que era necesario buscar otro sistema. Cuando se quedó viuda, sin recursos económicos y llena de deudas, se puso manos a la obra para llevar a cabo su revolucionaria idea: el primer lavavajillas de la historia.

Julie Newmar (Estados Unidos, 1933)

Actriz, bailarina y cantante, Julie se hizo famosa por su papel de Catwoman en la serie Batman para televisión. El vestuario que tenía que llevar le hizo pensar que necesitaba unos leotardos que estilizaran aún más su silueta, así que inventó y comercializó su propia marca, Nudemar, unos pantis push up.

Stephanie Kwolek (Estados Unidos, 1923-2014)

Graduada en Química, Stephanie descubrió un polímero líquido que bautizó como Kevlar®. Se trata de una fibra cinco veces más resistente que el acero, rígida e ignífuga. Se usa en la fabricación de artículos espaciales, cables submarinos, cascos y frenos de automóviles, prendas ignífugas y para resistir el frío en deportes de la alta montaña o la navegación. Además, el uso más común es en la fabricación de chalecos antibalas para policías y militares.

Sybilla Masters (Bermudas, 1675-1720)

Sybilla fue una mujer adelantada a su tiempo. En 1712 Sybilla viajó a Gran Bretaña con la idea de registrar la de un molino para obtener harina a partir de un tipo de maíz de origen indígena. Tres años más tarde consiguió su propósito: se convirtió en la primera mujer americana inventora poseedora de una patente inglesa. El documento, que legalmente debía ir a nombre de su esposo, cita a Sybilla como la dueña de la idea.