Mujeres españolas que sí han roto el techo de cristal en un sector que es punta de lanza

Entre las cuentas pendientes para las mujeres está la de llegar a puestos directivos. Es el llamado 'techo de cristal': ellas cada vez están más presentes en todos los sectores, cuentan con la misma o mejor formación y, sin embargo, no llegan a puestos de liderazgo. Una cultura predominantemente masculina, la falta de flexibilidad o las dificultades para la conciliación, entre otros factores, obstaculizan sus posibilidades de promoción. Buena muestra de ello es el informe 'Women in Business' publicado por la consultora Grant Thorton y centrado en analizar el avance de la mujer directiva en España y en el mundo. En su informe de 2018, divulgado la semana pasada, señalaba que España se sitúa en el puesto 25 de 35 países analizados, con un 27 por ciento de mujeres en puestos de alta dirección. La misma cifra que el año pasado. Es decir, no hemos mejorado. Y estamos apenas algo por encima de la media global, que se sitúa en el 24 por ciento.

Seis grandes empresas tecnológicas en España están dirigidas por mujeres (Montaje Tu Otro Diario).

En este escenario, el sector tencológico en España también tiene un largo camino por recorrer: Según datos del sector solo hay un 18 por ciento de mujeres profesionales en esta industria y solo el 19 por ciento tiene una mujer como jefe. Sin embargo, se ha revelado como la punta de lanza en la ruptura del techo de cristal, con hasta seis grandes empresas dirigidas por mujeres en nuestro país.

Pilar López, Microsoft

Nacida en Astorga en 1970 es presidenta de Microsoft España desde julio de 2015. Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, con especialización en Finanzas, por ICADE, Pilar López ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Telefónica, compañía a la que se incorporó en 1999. Anteriormente, ocupó diferentes puestos directivos en J.P. Morgan en Madrid, Londres y Nueva York. Elegida Leonesa del año 2016 compatibiliza su labor al frente la multinacional tencológica con su cargo como de Wolseley Plc, el mayor proveedor mundial de materiales de construcción.

Durante una presentación en 2016 de la inciaitiva #MakeWhatsNext, una campaña promovida por Microsoft precisamente para reducir la brecha de género en las TIC, López opinó que era preciso mejorar la forma en la que enseñamos para despertar el interés de las chicas por la ciencia y la tecnología. "Se trata de inspirar, de darles referentes”.

Fuencisla Clemares, Google

Fuencisla Clemares (Madrid, 1974), licenciada en Empresariales por la Universidad de Navarra y MBA en el IESE, tiene claro que su éxito se lo debe en gran medida a sus equipos, a los que siempre elogia en las entrevistas. Madre de tres hijos, defiende que el estilo directivo de las mujeres es diferente del de los hombres, más inclusivo, y que en entornos masculinos esto no siempre se entiende, puede verse como falta de firmeza. Con todo, la suya es una carrera meteórica. Trabajó en McKinsey & Company y en Carrefour, y en 2009 fue fichada por Google, cuyos destinos en España ha terminado dirigiendo desde octubre de 2016. En una reciente entrevista en 'Yo Dona' ofrecía a las jóvenes ejecutivas un sabio consejo: que cuiden la elección de su pareja. "Muchos hombres no se sienten cómodos al lado de una mujer de éxito. A mi marido los amigos lo llaman primera dama". El pasado mes de febrero Clemares explicó que en su compañía es un algoritmo el que se ocupa de proponer los salarios y su revisiópn para evitar cualquier sesgo de género.

Rosa García, Siemens

Nacida en Madrid en 1965 Rosa García es también madre de tres hijos y ha compatiblizado su carrera con la vida familiar. Licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó en NEC y WordPerfec antes de incorporarse a Microsoft, donde desarrolló su carrera entre 1991 y 2010. Desde octubre de 2011 es presidenta de Siemens en España. Además, en la actualidad es miembro del consejo rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y de la Universidad Europea de Madrid y Vicepresidenta del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. También ha recibido varios galardones de prestigio como: directivo del Año (AED); premio Expansión & Empleo al mejor CEO en RR.HH y premio a la Mujer Directiva (FEDEPE) y (ASEME). Según Expansión siempre ha defendido la igualdad de oportundiades y la meritocracia, y considera que en la terna de candidatos a un puesto directivo siempre debe de haber al menos una mujer. “El esfuerzo, el trabajo diario y la pasión son la esencia del éxito”, comentaba en una entrevista con Womenalia.

Marta Martínez, IBM

Marta Martínez Alonso (Madrid, 1966) es la presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel desde enero de 2013. Hasta esa fecha y desde enero de 2012 ocupó el cargo de directora general de IBM Global Technology Services España, Portugal, Grecia e Israel. La carrera profesional de Marta Martínez ha estado vinculada a IBM desde 2003, año en el que comenzó a trabajar como ejecutiva del sector de comunicaciones para España y Portugal. Casada y con tres hijos, es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y PADE –Programa de Alta Dirección de Empresas- por el IESE. En un coloquio con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe) la directiva se referió a la necesidad de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas desde el colegio.

Helena Herrero, HP

Casada y con dos hijos, esta ejecutiva nacida en Madrid y licenciada en Químicas por la Unviersidad Complutense es presidenta y Consejera Delegada de HP para España y Portugal desde 2012. Se incorporó a HP en 1982 siendo desde 2002 Vicepresidenta. Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa y preside la Fundación I+E Innovación España. Patrono de la Fundación Cotec para la Innovación y de la Fundación Princesa de Girona. Es vocal de la Cámara de Comercio de España y miembro del Consejo Rector de APD así como del Consejo de Acción Empresarial de CEOE. En la última edición de la feria YoMo, un festival de ciencia y tecnología para jóvenes, remarcaba también la necesidad de reforzar la tecnología en el sistema educativo. Según dijo, al 50 por ciento de las empresas les faltan perfiles profesionales al tiempo que la matriculación en carreras técnicas está cayendo en los últimos años.

Ángeles Delgado, Fujitsu

Ángeles Delgado es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un Programa de Dearrollo Directivo por el IESE. Comenzó su carrera profesional en 1986, y desde entonces ha desarrollado su trabajo en diferentes multinacionales de las tecnologías de la información, siendo una mujer pionera en España en la dirección de equipos comerciales. Ángeles se incorporó a Fujitsu en 2004. En 2011 fue nombrada Directora General para España, y en enero del 2014 máxima responsable para Iberia. Durante este tiempo ha impulsado las actividades de la compañía mediante una estrategia global, destinada a hacer crecer la organización, con una visión de relaciones a largo plazo con sus clientes y atrayendo importantes inversiones a nuestro país. En una entrevista para el programa 'Desayuno contigo' en Telemadrid, Delgado, que asegura que disfruta muchísimo con su trabajo, señalaba que las mujeres "tenemos que ser muy conscientes de lo que somos capaces de hacer, saber lo que queremos e ir a por ello".