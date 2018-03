Las emotivas palabras de agradecimiento de los padres de Gabriel al ministro del Interior

Patricia Ramírez y Ángel Cruz, los padres de Gabriel Cruz, han dirigido unas emotivas palabras de agradecimiento al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que esta mañana se ha reunido con ellos para transmitirles el compromiso del Gobierno en la búsqueda del pequeño. En un vídeo remitido a los medios y en el que se muestran visblemente emocionados han agradecido el "cariño y la sinceridad" y han asegurado que les ha trasmitido "fuerza" y "apoyo". "Nos ha dicho que tenemos que estar tranquilos porque aquí están los mejores trabajando y que de aquí no se va a mover nadie hasta que no aparezca Gabriel", asegura el padre.

Los padres de Gabriel Cruz confían en encontrarle pronto. (Captura de pantalla del vídeo)

Los padres de Gabriel han subrayado el ministro se ha desplazado a la zona "con todo el amor" y han expresado su convencimiento de que el pequeño, del que únicamente se ha encontrado una camiseta blanca que portaba su ADN el pasado sábado, aparecerá. "Todos por Gabriel, todos por nuestro 'pescaíto'", ha señalado la madre.

RELACIONADO: Un única pista y numerosas incógnitas sobre el futuro de Gabriel

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido ha pedido "prudencia" en una comparecencia ofrecida desde Almería tras haberse reunido con los padres. Y ha subrayado que se está "haciendo lo posible y se va a seguir haciendo, sin descanso y sin escatimar medios" por encontrarlo. Zoido ha instado a "dejar trabajar" a los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil desde el "respeto y también la responsabilidad" y ha afirmado que las labores continúan en "dos escenarios; por un lado la búsqueda y por otro lado, la investigación de los hechos de la que se está dando cumplida cuenta a la autoridad judicial y me voy a quedar ahí".

El minsitro no se ha pronunciado sobre ninguna de las presuntas hipótesis y líneas de investigación que se han barajado en las últimas horas y tampoco ha precisado si se ha producido algún avance en el análisis de Crimininalística de la camiseta encontrada en las inmediaciones de la depuradora de Las Negras y en la que se halló ADN de Gabriel."Nosotros tenemos la responsabilidad de respetar ese trabajo que se está haciendo", ha señalado el ministro, quien ha insistido en "no entrar en detalles de toda la información de la que está haciendo acopio" la Guardia Civil.

RELACIONADO: Elton, el perro que encontró a Diana Quer y que ahora busca a Gabriel

Por último, ha ofrecido más detalles sobre la reunión con Ángel Cruz y Patricia Ramírez, quienes "tienen la esperanza, como todos en estos casos, de encontrar a su hijo cuanto antes" y a quienes ha expresado el "compromiso" del Gobierno con el caso y trasladado "el esfuerzo" que están haciendo los agentes por encontrar a su hijo, "ese niño que quería hacerse biólogo marino". "Como ministro y padre me he puesto en su pellejo y les he trasladado la ilusión que tienen las fuerzas de seguridad de hacerlo lo más rápido posible y la comprensión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los mandos policiales de su situación de angustia. Ellos miraban al mar y la madre recordaba muy emocionada como su niño quiere ser biólogo marino y expresaba su deseo de tenerlo con ella para hacerse cuanto antes a la mar con él y disfrutar de ese sentimiento. ¡Ojalá!", ha concluido.

RELACIONADO: Toda la información sobre la desaparición que está conmocionando a España