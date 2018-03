El Toro de Osborne cumple 60 años como icono, mito y seña de identidad

El Toro de Osborne ha cumplido sesenta hierbas como icono del diseño y punto de encuentro en las carreteras españolas desde la instalación, en 1958, de la primera serie de ejemplares, según el prototipo emplazado un año antes en Cabanillas (Madrid) para promocionar el brandy insignia de la histórica bodega. La popular silueta, elaborada en madera, de cuatro metros de alzada e ideada por el publicitario Manolo Prieto (1912-1991), ha sorteado, décadas después, arreones, esquivado gañafones de tauromaquia añeja y, al menos en dos ocasiones, se ha beneficiado del pañuelo naranja del indulto merced a otras tantas sentencias judiciales.

La silueta más famosa de las carreteras españolas, el toro de Osborne (EFE)

"Se ha convertido en punto de encuentro, lugar de unión y entendimiento entre comunidades", además de "un icono del diseño español reconocido internacionalmente", ha explicado el presidente de la Fundación Osborne, Tomás Osborne Gamero-Cívico, en el prólogo de un libro conmemorativo que ha editado la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, con sede en Aguilar de Campoo (Palencia). Se trata de una publicación dedicada "a todos aquellos para quienes la tolerancia es su guía", que resume la genealogía histórica del Toro de Osborne con fotografías de Pau Barroso y textos del historiador Jaime Nuño, director del Centro de Estudios del Románico de la Fundación Santa María la Real.

Negro zaino, acaramelado de pitones, ensillado y de generosa papada, el Toro de la Carretera, como también se le conoce, nació en el kilómetro 55 de la N-I, en Cabanillas de la Sierra (Madrid). En un año, la camada se amplió hasta quince ejemplares y, en los años sesenta, la cabaña se multiplicó hasta sumar medio millar de siluetas en las carreteras de una España en plena efervescencia del turismo, por lo que contribuyó a su identificación y proyección como seña de identidad del país entre los extranjeros.

El primer puyazo lo recibió desde la normativa estatal de carreteras, cuando en 1962 distanció al morlaco del asfalto para no distraer a los conductores. No obstante, lejos de repucharse se vino arriba al ocupar lugares más alejados y crecer en tamaño para compensar el necesario alejamiento de la vía. Así, de los cuatro metros y la madera, se pasó al metal, los catorce de altura y a los 4.000 kilos de peso soportados por cuatro torretas metálicas ancladas en zapatas de hormigón, un tamaño que los profesionales del toreo identificaron desde entonces con el excesivo trapío y romana de los que tenían que lidiar en algunos cosos. De ahí la popular expresión 'Más grande que el Toro de Osborne'.

En 1972, el cornúpeta más popular pasó a ser portada de The New York Times Magazine para ilustrar un reportaje sobre la España del tardofranquismo y, en 1987, acusó el espadazo en todo lo alto que le administró la nueva Ley de Carreteras al prohibir la publicidad situada junto a la red de viaria. En este sentido, lo que parecía la puntilla y el posterior arrastre al desolladero del olvido se convirtió, un año después, en una larga cambiada gracias a la declaración del Toro de Osborne como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Junta de Andalucía, atenta al quite para evitar el cachetazo definitivo.

La publicidad del brandy desapareció de su anatomía, el astado fue indultado y asumió la condición de mito, una categoría de icono gracias a los descendientes de Thomas Osborne Mann, natural de Exeter (Reino Unido), que a finales del siglo XVIII se estableció en El Puerto de Santa María con un negocio de exportación de vinos. Más tarde, en 1994 el bravo aguantó una nueva acometida cuando el Gobierno central, al interpretar como publicidad subliminal la figura del animal pese a no tener ningún añadido gráfico ni rotulado, impuso una multa de un millón de pesetas a la firma bodeguera.

El Tribunal Supremo zanjó el asunto en una sentencia de 1997 al afirmar que la silueta, con el tiempo transcurrido, "ha superado su inicial sentido publicitario y se ha integrado en el paisaje", y al considerar que debe prevalecer, como causa que justifica su conservación, "el interés estético o cultural que la colectividad ha atribuido a la esfinge del Toro".