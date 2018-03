El 32 por ciento de las españolas afirma haber sentido acoso sexual, según encuesta

Una de cada tres españolas (el 32 %) se ha sentido acosada sexualmente al menos una vez y el 26 % afirma haber sido víctima de tocamientos o intentos de tocamientos en alguna ocasión, según una encuesta de Metroscopia que publica hoy el diario El País en su edición digital. El muestreo, realizado a partir de un millar de entrevistas -algunas dirigidas a la población en general y otras exclusivamente a mujeres- también revela que el 82 % de los encuestados ven motivos suficientes para convocar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la protesta contra la discriminación que sufre este sector de población. Las españolas de entre 18 y 34 años son las que más afirmaron haber sufrido acoso sexual (un 47 % respondieron con un "si" a la pregunta), porcentaje que disminuye paulatinamente a medida que aumenta la edad de las encuestadas.

Diputadas lucen camisetas en apoyo a la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo (EFE)

Indica, además, que la mitad de las mujeres (exactamente el 50 %) contestaron que en algún momento se habían sentido discriminadas o que habían recibido un trato inadecuado por parte de algún hombre en razón de su sexo, y también en este caso fueron las más jóvenes las que confesaron sentirse de ese modo. Para el 61 % de las mujeres que se sometieron a esta encuesta la sociedad no "toma en serio" la prevención del acoso sexual, opinión que compartieron el 51 % de los varones entrevistados. Un 76 % de las entrevistadas pensaban que las mujeres tienen, en conjunto, una vida "más difícil" que los hombres; un 80 % de los encuestados de ambos sexos opinaron que en España "predominan los comportamientos machistas"; el 65 % dijeron que ese tipo de actitudes son ahora las mismas que hace 20 años y un 79 % consideraron que actualmente "salen a la luz más casos" que antes de denuncias de acoso sexual.

El 47 % de entrevistados de ambos géneros consideraron que en nuestro país hay más comportamientos machistas que en el resto de Europa. Para una mayoría de hombres y mujeres (82 %), los salarios de las mujeres en España son peores que los de los hombres; el 78 % ve más difícil el acceso de ellas a los puestos de responsabilidad pública y política (el 61 %) y el 81 % encuentran más complicado el papel de las féminas a la hora de compaginar la vida laboral y familiar. Seis de cada diez encuestadas afirmaron no haberse sentido "menospreciadas" por el desempeño de su trabajo ni por sus "opiniones y comentarios" (el 54 %); el 30 % dijeron haberse sentido "juzgadas" en alguna ocasión por su físico o su apariencia y el 37 % aseguraron haber recibido comentarios despectivos. La mayoría de las mujeres que respondieron al sondeo (el 60 %) dijeron no haber sentido "intimidación" y el 47 % nunca se han sentido "ignoradas" ni tampoco han pensado que no se les prestaba atención.