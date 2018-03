La mayoría de las excedencias para cuidar hijos y familiares en 2016 fueron solicitadas por mujeres

El 90,5% de las excedencias para cuidar hijos (8.015 contra 848) y el 85,5% para cuidar a familiares (2.784 frente a 472) en 2016 fueron solicitadas por mujeres en la Comunidad de Madrid, según los datos del Informe de la situación socio-laboral de las trabajadoras madrileñas de CCOO. Unos datos que han sido presentados este lunes por el secretario general del sindicato, Jaime Cedrún, que ha estado acompañado por la secretaria de las Mujeres del sindicato, Pilar Morales.

"Hasta aquí hemos llegado", ha manifestado Morales, que ha hecho referencia a la futura huelga de mujeres del 8 de marzo, y ha señalado que en la Comunidad de Madrid hay más mujeres que hombres -concretamente 2,2 millones frente a 2,1 millones de hombres-, pese a que la población activa es ligeramente superior entre los hombres. Concretamente ha indicado que, al finalizar 2017, en Madrid había 71.300 mujeres menos entre la población activa que hombres. Algo que, según Morales, se debe a que muchas mujeres "han perdido la esperanza" de encontrar un empleo.

Un hecho similar ocurre con la población ocupada, en la que hay 87.400 mujeres ocupadas menos (49,5% frente a 51,5%). En este punto, la secretaria de Mujeres de CCOO ha manifestado que al principio de la crisis la brecha del paro se redujo, pero que en los últimos años se ha estancado. Asimismo, en el informe se destaca que hay 14.100 mujeres asalariadas más que hombres, debido, según Morales, a que una mujer no tiene las mismas oportunidades que un hombre para ser autónoma.

Las tasas de Actividad (9,43% menos de mujeres), de Ocupación (-7,72%) y de Desempleo (14,50% de mujeres frente a 13% de hombres) son ejemplos de esta situación para el sindicato. El paro de larga duración también está feminizado según el informe, que señala que de las 241.300 mujeres paradas en Madrid, 118.200 llevan en paro más de un año y de éstas, el 70% lleva más de dos años en paro.

No obstante, esto no se debe a que las mujeres tengan peor formación, ya que desde CCOO han señalado que el 58,3% de los titulados universitarios son mujeres. Sin embargo, para Morales, "el empresariado sigue viendo a las mujeres como un problema" y ha puesto como ejemplo la costumbre de preguntar a las mujeres si van a tener hijos cuando están en edad fértil. Y es precisamente esta edad fértil la que marca la vida laboral de las mujeres, según CCOO. En las franjas de edad 18 a 20 no hay mucha diferencia, "se les trata igual de mal", asevera la secretaria. Es en el tramo de 25 a 45, coincidiendo con la edad fértil, cuando muchas mujeres acaban saliendo del mercado laboral para cuidar a sus hijos y las diferencias salariales se incrementan.

En general es una amplia mayoría de mujeres (90,5%) la que pide excedencias para cuidar a los hijos, y para cuidar a familiares (85,5%). En total 8.015 mujeres pidieron permisos de maternidad en 2016 en la Comunidad de Madrid, frente a 848 solicitudes de hombres; y 2.784 mujeres solicitaron excedencias para cuidar a familiares, frente a 472 solicitudes de hombres. En este sentido, el informe evidencia que estas son algunas de las razones para que la brecha salarial media en la comunidad de Madrid alcance los 5.844 euros, según los datos de la Encuesta de Estructura salarial de 2015. En concreto, el salario medio de una mujer ese año fue de 23.470 euros, frente a los 29.314 euros de un hombre, lo que supone una diferencia del 25%.

Esta diferencia de sueldo se debe también a que existen sectores feminizados con "paredes de cristal", según Morales, que ha asegurado que "no se pueden mover mucho" puesto que la mayoría de las mujeres están concentradas en sectores como la Hostelería, el Comercio, la Enseñanza o la Educación. No obstante, a pesar de la feminización de estos sectores la mayoría de las mujeres no son altos cargos.

Este año, como novedad, CCOO ha realizado un informe de salud laboral en las mujeres. En este punto, la secretaria ha criticado que hay una "invisibilización" de la salud de las mujeres que tienen contacto con agentes químicos en peluquerías, sector textil o limpieza. De hecho, ha destacado que en 2016 se dieron más enfermedades profesionales en mujeres que en hombres. Concretamente, el 60% de los accidentes 'in-itinere' fueron sufridos por mujeres.

CCOO QUIERE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD SIN "POSTUREOS"

Tras exponer todos estos datos, el secretario general de CCOO ha afirmado que hay una necesidad de crear un plan de igualdad en la Comunidad de Madrid y la Patronal, pero "de verdad y no de postureo". Según ha explicado Cedrún, este "mareo" se debe a que en las mesas de negociación se termina convocando "a no sé cuántas organizaciones cuando estas no representan prácticamente a nadie" y, al final, se saca el documento que había presentado el Gobierno.

"Esto se da tanto en el caso de la igualdad como en el resto de casos", ha manifestado el secretario general, que ha pedido Mesas de igualdad públicas donde "todo el mundo pueda aportar" y haya garantía de que los elementos importantes se apliquen. "Necesitamos ir a un plan de igualdad negociado en la Administración", ha añadido Cedrún, quien ha indicado igualmente que la brecha salarial se da también en el sector público con más contratos parciales para mujeres. A su vez, ha incidido en la necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en el ámbito de la negociación colectiva en Madrid y ha pedido una "vuelta de arriba a abajo en el sector educativo", ya que hay informes que señalan un aumento de las agresiones en parejas adolescentes de hasta un 35%.

"El Presupuesto de la Comunidad de Madrid se tiene que plantear en serio que las mujeres no tengan que abandonar el mercado laboral por el cuidado de hijos", ha reivindicado Cedrún, que ha pedido servicios públicos "potentes" en cuidados de mayores y menores. Asimismo ha pedido la derogación de la reforma laboral "que es la que impide que en las empresas se puedan negociar condiciones de trabajo dignas". Es cuando se haga esto, según Cedrún, cuando, a partir de ahí, se podrá terminar con las brechas salariales.