Plata mundial para el ciclismo en pista español de la mano de Mora y Torres

Los españoles Sebastián Mora y Albert Torres se colgaron la medalla de plata en la prueba de Madison de los Mundiales de ciclismo en pista, que se cerraron este domingo en la ciudad holandesa de Apeldoorn, tras sumar un total de 45 puntos, ocho menos que los ganadores, los alemanes Roger Kluge y Theo Reinhart. Torres y Mora, dobles campeones de Europa de la especialidad, en los años 2015 y 2016, no pudieron empezar mejor la prueba al imponerse por medio de Albert Tores en el primero de los veinte esprints puntuables. Triunfo parcial que los españoles volvieron a repetir, cuando ya habían logrado ganar una vuelta, en el decimosexto parcial, lo que permitió a Torres y Mora auparse a la segunda plaza de la general que ya no abandonarían, pese al acoso final de los australianos que debieron conformarse con el bronce.

Sebastián Mora y Albert Torres se agarran de la mano celebrando su triunfo (GTRES)

De hecho, los españoles aumentaron su ventaja sobre los oceánicos en el esprint final, para certificar con un total de 45 puntos la segunda posición de un podio, que encabezó Alemania con 53 unidades y cerraron los australianos Camero Meyer y Callum Scotson con 37. "Objetivo cumplido. Estar en el podio es siempre sinónimos de estar contentos. Es verdad que hemos estado cerca del oro y hemos peleado por ello, pero Alemania estaba muy fuerte en los esprints", señaló Albert Torres en declaraciones difundidas por la Federación Española de ciclismo.

Una idea con la que coincidió Sebastián Moro, que destacó como la clave de la medalla el buen inicio de la prueba protagonizado por el dueto español. "Esta vez no hemos hecho sufrir tanto al espectador, porque ya desde el principio hemos cogido algún punto que nos ha servido para el último esprint en el que estábamos luchando por la plata con Australia. Así que objetivo cumplido, estamos en el podio y vamos por buen camino para los Juegos Olímpicos de Tokio", indicó Mora. Medalla por la que finalmente no pudo pelear la también española Helena Casas que debió conformarse con participar en la final B de la prueba de Keirin, en la que concluyó cuarta, para ocupar la décima plaza en la clasificación final. Más gris fue la actuación de José Moreno que no pudo superar la primera ronda clasificatoria en la prueba del kilómetro cronometrado, mientras que Ana Iriarte no pudo concluir la final de puntuación.