Preocupación en Asturias por la inquietante desaparición de tres mujeres en los últimos días

La inquietud en Asturias tras la desaparición de tres mujeres en apenas 18 días es enorme. Paz Fernández Borrego desapareció el pasado 14 de febrero en Navia. Lorena Torre el pasado jueves 1 de marzo en Gijón. Concepción Barreiro apenas un día después, en la mañana del viernes, el 2 de marzo. Todas ellas son mujeres que rondan los 40 años, y tienen otras características similares, como una estatura media media o complexión delgada. No obstante, las fuerzas de seguridad que buscan pistas de su paradero hacen un llamamiento a latranquilidad y aseguran que, de momento, no se ha encontrado ninguna vinculación entre los casos.

Concepción Barbeira, Lorena Torre y Paz Fernández Borrego han desaparecido en Asturias en 18 días (Montaje con fotos distribuidas por las familias).

En un comunicado remitido a los medios, la Delegación del Gobierno ha asegurado que "no se ha encontrado hasta el momento ningún indicio que permita relacionar a las tres mujeres entre sí o que haga sospechar que sus desapariciones hayan sido forzadas y no voluntarias". Con el ánimo de "informar a la opinión pública", desde la Delegación han señalado que ambos cuerpos mantienen todas las líneas abiertas, y han insistido en que "de las investigaciones llevadas a cabo con todos los recursos disponibles no se ha encontrado ninguna relación entre las tres desaparecidas". "Entendemos que no son provocadas por la actuación de un grupo de delincuentes y que, por ello, en modo alguno deben de ser motivo de alarma", han señalado. Así, han querido "trasladar tranquilidad" a la población, "especialmente a las mujeres" y han mostrado su confianza en la actuación de ambos cuerpos.

La primera de las desapariciones de los últimos días fue la de Paz Fernández Borrego cuya pista se perdió en la localidad de Navia, donde fue vista por última vez junto a su perro yorkshire. Cuenta 'El Comercio' que la mujer tiene una hija de corta edad y otro mayor y, según la familia, ningún motivo para desaparecer voluntariamente. Viajó aquel día a Busmargalí, una localidad cercana a Navia, donde reservó una pensión. Según han indicado las señales de telefonía, se adentró en un paraje montañoso y sin apenas viviendas cercano a la localidad y allí se pìerde su rastro. En esa zona se han intensificado en los últimos días las labores de búsqueda. Inquieta especialmente que su coche apareciera aparcado y su perro vagando al día siguiente. Paz Fernández Borrego nunca llegó a pernoctar en la pensión, donde aún permanecen sus cosas.

Lorena Torre, de 40 años, es vecina de del barrio gijonés de Coto, y desapareció durante la madrugada del miércoles 28 de febrero al jueves 1 de marzo en la zona del Rinconín. Según 'La Nueva España', fueron sus padres, con los que convivía, quienes pusieron la denuncia. Pocas horas después, su coche fue localizado aparcado. La familia tampoco había detectado en su caso ningún motivo por el que hubiera querido marcharse sin avisar. Lorena nunca falta de su domiclio sin hablar con los suyos.

Por si fuera poco, al día siguiente, el viernes por la mañana, se produjo una tercera desaparición, la de Concepción Barbeira. Salió el viernes por la mañana de su casa de la pequeña localidad de San Adriano, en Naveces, perteneciente al concejo de Castrillón, donde vive con su marido y una hija de ocho años. Eran poco más de las siete y se dirgía a su trabajo como cocinera en el Hospital San Agustín de Avilés. Según 'La Nueva España' nunca llegó. Sus compañeros dieron la voz de alarma teminedo que hubiera sufrido un accideente. Horas después su coche fue localizado aparcado cerca de una playa, abierto y con su bolso dentro. El dispositivo de búsqueda se activó inmediatamente y se ha rastreado alguna pista de su paredero por tierra, mar y aire. De momento sin resultados.

