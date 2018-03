La camiseta encontrada en Níjar tiene ADN de Gabriel, el niño de 8 años desaparecido

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado hoy que la camiseta hallada cerca de una depuradora Las Negras, en Níjar (Almería) tiene ADN de Gabriel Cruz, el pequeño de 8 años que desapareció el pasado 27 de febrero en el paraje de Las Hortichuelas de la localidad almeriense. Sus padres han confirmado que Zoido les ha llamado esta misma mañana y les ha comunicado personalmente la noticia. En esa llamada les ha asegurado que todos los efectivos que se han desplazado a la zona para tratar de encontrar al pequeño van a permanecer allí desplegados y van a continuar con las labores de rastreo.

El pequeño Gabriel desapareció el 27 de febrero (Twitter).

En su cuenta personal de Twitter, el propio ministro hacía pública una noticia que esperaban sus padres desde que apareciera la camiseta el pasado sábado. Fue la pareja de Ángel Cruz, el padre de Gabriel, la que encontró la prenda, una camiseta interior de color blanca. Cruz, en declaraciones al programa 'AR', de Telecinco, ha dicho que salió con su novia a dar una vuelta por una zona donde suelen salir "a pasear con el perro" cuando vieron algo. No ha podido dar "más detalles" porque fue ella la que halló la camiseta, ha dicho. De forma inmediata, ha relatado, "dimos aviso a la Guardia Civil y nos fuimos rápidamente para no alterar nada en la zona", siguiendo las instrucciones que recibieron por parte de los investigadores.

Las pruebas realizadas han certificado que la camiseta encontrada tiene ADN de #GabrielCruz. Continúa su búsqueda, la colaboración ciudadana es fundamental. Si sabes algo, llama al 112, 062 ó 091. Muchas gracias. pic.twitter.com/pdLQtf4Pbc — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 5 de marzo de 2018

Patricia Ramírez ha vuelto a hacer un llamamiento desesperado para que si alguien retiene a su hijo contra su voluntad le deje. "No vamos a tomar ninguna represalia", ha asegurado entre lágrimas, porque lo único que quieren es poder abrazar de nuevo a su hijo y volver a hacer vida normal. Ha lanzado un mensaje a su hijo, al que le ha dicho que sus padres lo quieren muchísimo y no van a dejar de buscarlo. "Verás cómo pronto vamos a estar haciendo rutas, saltando, riéndonos como siempre", ha contado entre sollozos, y ha agradecido la labor de los medios de comunicación en la difusión de noticias sobre su pequeño para que el caso no caiga en el olvido y se resuelva lo antes posible.

LAS LABORES DE RASTREO SE HAN REANUDADO ESTA MAÑANA

Especialistas de los servicios de emergencias junto a voluntarios, vecinos y familiares han retomado a primera hora de este lunes el dispositivo de búsqueda, que se centra en la revisión del radio de dos kilómetros desde el punto donde se vio por última vez al pequeño en la barriada de Las Hortichuelas. El operativo que desde hace seis días se afana en la localización de alguna pista sobre el paradero del menor también va a focalizar el rastreo en los enclaves especiales como minas, pozos, balsas de agua, cuevas e incluso zonas de invernadero a un radio extensible de hasta los 12 kilómetros.

Según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior, ya se han configurado los primeros grupos que ya peinan caminos, espacios y puntos singulares a fin de hallar algún signo del destino del menor. En el dispositivo de búsqueda participan Emergencias Andalucía, integrado por 112, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y Protección Civil, Guardia Civil con los equipos del GEAS de actividades subacuáticas, unidad canina y equipos ecuestres, Policía Local, agrupaciones de Protección Civil de Níjar y Albox; Bomberos de Almería, del Poniente, y Granada; Cruz Roja, Infoca, Ayuntamiento de Nijar y voluntarios particulares.

Por su parte, en la biblioteca de las Negras continúa instalado el PMA (Puesto de Mando Avanzado), desde donde se recepcionan y organizan los grupos de búsqueda, se reparten las zona de rastreo, coordinan las actuaciones entre los operativos y atienden a las personas voluntarias que acuden dispuestas a participar en el operativo.