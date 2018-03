Los padres de Gabriel niegan cualquier tipo de relación entre el hombre detenido por acoso y la desaparición del pequeño

Los padres de Gabriel Cruz, el niño de ocho años al que se le perdió la pista el pasado martes en el paraje de Las Hortichuelas del municipio almeriense de Níjar, han desvinculado de la desaparición del pequeño al detenido por quebrantar una orden de alejamiento con respecto a la madre del pequeño, y han mostrado que mantienen "la esperanza de recuperar a Gabriel pronto".

Los padres de Gabriel afirman que el condenado por acosar a la madre no tiene relación con la desaparición del pequeño (EFE)

En una rueda de prensa, Ángel Cruz, el padre del menor, ha aclarado que el hombre acusado de acosar a la madre de Gabriel "no tiene ninguna relación con la desaparición de nuestro hijo", y ha insistido en que "está en prisión por los reiterados quebrantamientos de las medidas impuestas por sus comportamientos de acoso hacia Patricia", la madre del menor.

"La situación del señor que está en la cárcel es por un asunto de acoso hacia mi persona, en el que llevaba bastante tiempo, casi dos años, en el que yo me he sentido muy acosada, con miedo", ha dicho Patricia Ramírez. "No ha sido una pareja, es una persona que se enamoró, sus capacidades están, podríamos decir mermadas, pero no tiene nada que ver con nuestro hijo. Y el hecho de que esté en la cárcel no tiene nada que ver tampoco con la búsqueda de nuestro hijo", ha insistido.

Además, el padre ha agradecido a los voluntarios y a la ciudadanía "el esfuerzo realizado en la búsqueda de nuestro pequeño Gabriel", y ha añadido que también agradece la labor de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de emergencias, "con los que estamos en contacto permanente y que nos permiten mantener la esperanza de recuperar a Gabriel pronto". En este sentido, ha añadido que un niño de ocho años "tiene que estar en casa con su familia", porque "sabemos que nos necesita y haremos cualquier cosa para recuperarlo".

"QUE LO DEJEN EN UN SITIO PÚBLICO"

Asimismo, Patricia, "como madre", ha pedido "sin rencor" que "dejen en un sitio público" al pequeño, "donde él pueda acercarse a llamar a alguien", porque "nosotros sólo queremos estar con él". La madre del menor ha agregado que su hijo es "un niño muy especial y muy bonito", que tiene que estar con sus padres porque "tiene que hacerse grande y tiene muchas cosas que hacer en esta vida".

En este sentido, el padre también ha agregado que "Gabriel es muy pequeño y necesita a su madre y a su padre". Finalmente, ambos han agradecido "todo lo que se está haciendo por nosotros".