Un total de 1.416 autobuses escolares fueron denunciados en una semana por irregularidades

La Dirección General de Tráfico (DGT) controló durante de la semana del 19 al 23 de febrero más de 3.500 vehículos dedicados al transporte escolar y de menores, de los que 1.416 fueron denunciados, en el marco de una campaña especial de vigilancia que Tráfico realizó para comprobar que los vehículos dedicados a este tipo de transporte cumplen la normativa establecida.

Un guardia civil revisa los papeles de un autobús de transporte escolar (EFE)

La mayor parte de las denuncias, 1.024, fueron por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar y, otras 338, por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitado, como exige la ley. Por otro lado, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también comprobaron que 81 vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento, y otros 16 fueron denunciados por no tener en regla la Inspección Técnica de Vehículos.

Asimismo, Tráfico ha destacado que cinco conductores dieron positivo en la prueba de detección de drogas, otros nueve circulaban a velocidades superiores a las establecidas, 104 vehículos controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar, y otros 24 carecían del dispositivo luminoso con señal de emergencia.

RELACIONADO: Más noticias sobre Transporte Escolar en 'Tu otro diario'

En lo que se refiere al exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso, 17 conductores fueron denunciados por este motivo y otros 30 por no llevar a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de los menores, cuando así procedía. Respecto al cinturón de seguridad, en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones realizadas por los agentes se constató que ocho vehículos que disponían de estos sistemas de retención, presentaban anomalías en su funcionamiento.

Por su parte, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha señalado que "el consumo habitual de drogas por una parte de la sociedad tiene un reflejo directo en los conductores y muchos de ellos se ponen al volante tras haber consumido algún tipo de sustancias, como se constata en los controles que realizan los agentes en carretera". Por eso, ha subrayado que desde la DGT se seguirán incrementando los controles, "poniendo un énfasis especial en los conductores profesionales".

En 2016 (último año con datos consolidados) los autobuses escolares se vieron implicados en 32 accidentes (20 en vías interurbanas y 12 en urbanas), en los que no falleció ninguna persona, aunque 17 ocupantes resultaron heridos.