El mayor anhelo de las familias de Marc y Paula, los dos jóvenes asesinados en el pantano de Susqueda

Hasta ahora casi nada se sabía de los padres de Paula M.P. y Marc H.L., los jóvenes que desaparecieron en agosto de 2017 y cuyos cuerpos sin vida se hallaron un mes después en las aguas del pantano de Susqueda. No es difícil imaginar el tremendo dolor de sus familias, a las que les arrebataron a sus seres queridos en circunstancias terribles. Las autopsias de los jóvenes revelaron que su muerte no había sido accidental, sino que alguien los había matado. Los investigadores están convencidos de que ese alguien es Jordi Magentí, que está desde ayer en prisión provisional tras haber prestado declaración en el juzgado que lleva el caso.

Marc y Paula, en la última imagen que hay de ellos (Mossos d'Esquadra/Twitter).

El abogado Carles Monguilod, que representa a los padres de las víctimas como acusación particular, ha explicado cómo están llevando las familias estos dolorosos momentos y las novedades que se han sucedido desde la detención de Jordi Magentí, un hombre de 60 años con antecedentes por haber matado a su exmujer y a quien se relaciona con actividades ilegales que pueden tener la clave del crimen. "Los padres quieren saber por qué murieron sus hijos, quién fue la persona que los mató y conocer, al fin y al cabo, la verdad", ha revelado su abogado.

Carles Monguilod dice que los padres de los dos jóvenes le han trasladado su "satisfacción" con el trabajo de los Mossos d'Esquadra, conscientes de que se trata de un "asunto muy difícil y complicado", por lo que valoran "su esfuerzo y tantas horas de trabajo". El letrado de las familias también elogió la labor desempeñada por el fiscal del caso y se mostró seguro de que si pidió su detención primero y la prisión preventiva ayer tras prestar declaración es porque "hay indicios sólidos con suficiente músculo incriminatorio".

"Si no hay seguridad de que la persona a la que se acusa es la responsable no acusaremos, igual que la fiscalía si no tiene la seguridad de que hay pruebas de cargo tampoco lo hará", añadió. Su posición, de momento, es de "prudencia", ha dicho, ya que todas las pesquisas policiales y las pruebas o indicios se encuentran bajo secreto de sumario para no entorpecer la investigación.

Jordi Magentí fue detenido el pasado 26 de febrero como presunto autor del doble crimen de Marc H.L. y Paula M.P., dos jóvenes que en agosto del año pasado desaparecieron misteriosamente en el pantano de Susqueda. Los jóvenes, que vivían en Arenys de Munt y Cabrils (Barcelona) habían ido a pasar unos días a este embalse de Girona, en el que iban a practicar kayak. Sus cuerpos aparecieron un mes después con impactos de bala. Los Mossos d'Esquadra sospecharon desde el principio que los jóvenes podrían haber sido testigos de algo que no deberían haber visto. Ese creen que fue el motivo por el que les mataron.

La persona que cometió los crímenes hundió sus cuerpos en el pantano, e hizo lo mismo con el coche y con el kayak de la pareja para tratar de borrar todo rastro de lo ocurrido. Jordi Magentí ha defendido en todo momento su inocencia tras su detención, aunque los Mossos d'Esquadra no tienen "ninguna duda" de que él es el autor de las muertes de Paula y Marc.