El padre de Mariluz acude a Níjar para apoyar a la familia del pequeño Gabriel

Juan José Cortés, el padre de la niña onubense Mariluz, sabe mejor que nadie lo que siente cuando un hijo no aparece y en este trance no ha querido dejar solos a los padres del pequeño Gabriel Cruz, de 8 años, desaparecido en Las Hortichuelas, en Níjar, en un camino de apenas 100 metros entre la casa de sus abuelos y unos primos. "Aquí estamos con la familia, mostrando nuestro apoyo, dando el ánimo y la fuerza que les pueda transmitir", ha manifestado Cortés en declaraciones a Europa Press tras haberse cruzado Andalucía en su coche y haber llegado a Níjar durante la tarde, de forma que permanecerá en la localidad durante los próximos días salvo este viernes ante un compromiso ya adquirido en otra ciudad.

Juan José Cortés arropa a Ángel Cruz, el padre del pequeño Gabriel, en Níjar. (Captura de pantalla de Telecinco)

Cortés aprovechó su viaje por carretera para grabar un vídeo y difundirlo en su cuenta de Facebook con un menajes de apoyo y, sobre tod, de petición de solidaridad a l conjunto de los españoles. "Cualquier dato es importante, arropen a la familia es muy importante que no se vengan abajo", dice al tiempo que pie la difusión del vídeo.

Juan José Cortés ha mostrado su convencimiento de que el menor va a "aparecer tarde o temprano" al tiempo que ha subrayado que "la esperanza de encontrarlo no se puede perder" aunque se haya comentado la posibilidad de que la ausencia de Gabriel responda a una "desaparición forzosa dadas las circunstancias y el entorno en que se presenta". "No da pie a que haya sido de manera voluntaria por el rastreo que se ha hecho en todos los rincones de la pedanía", ha añadido Cortés quien ha explicado que ha hablado con el padre del niño desaparecido, Ángel Cruz, y le ha trasladado que "no se puede venir abajo" y que "independientemente del abatimiento y del cansancio de estos días" tiene que "tirar para adelante" porque "en cualquier detalle o información está la pista que nos puede llevar hasta Gabriel".

RELACIONADO: Más información sobre personas desaparecidas

Cortés ha confesado que le ha costado "mucho" desplazarse hasta Níjar, pero que era "más que obligatorio" porque tenía que "dar ánimos a esta familia que lo pasa tan mal", de modo que no se podía "quedar en casa y ver el sufrimiento" que padecían los padres del menor. "Mi mujer no quería --que fuese-- porque sabe lo que me afecta a mí esta situación", ha dicho Cortés, quien, según ha explicado, sopesó iniciar el viaje la pasada madrugada.

RELACIONADO: Detenido un hombre que quebrantó una orden de alejamiento de la madre de Gabriel, el niño desaparecido en Almería

También Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, se ha puesto en contacto con los padres de Gabriel Cruz para manifestarles su apoyo, según ha contando el Programa de Ana Rosa. Juan Carlos Quer ha insistido en la importancia de la colaboración de todos los españoles, espeiclamente en las primeras 72 horas. "Que todo el mundo sienta que Gabriel forma parte de su familia", ha pedido. En el mimso programa ha participado Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, quien tmbién le ha enviado un mensjae a Ángel Cruz: "Qué tenga mucha fuerza y que confíe en los equipos que les están ayudando".