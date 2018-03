Las familias españolas que quieran adoptar en el extranjero se integrarán en una lista única nacional

Las familias españolas que quieran adoptar en el extranjero constarán en una lista única y podrán tramitar su expediente en cualquier punto de la geografía nacional, pagando las mismas tasas y contando con las mismas garantías. Es una de las novedades del reglamento de adopción internacional que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha sometido a consideración de las Comunidades Autónomas este jueves en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales. Según ha explicado en rueda de prensa, la iniciativa cuenta con el respaldo autonómico. El reglamento, no obstante, tiene todavía que pasar por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. La previsión es que vea la luz este semestre. Con el objetivo de "reducir tiempos de espera" y "reforzar las garantías" de los adoptantes tanto en el país de origen como en España, se "ordenarán y racionalizarán" además los expedientes "que se envían a los países", conforme ha señalado.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hace públicas las novedades del reglamento de adopción español (EFE)

Todos los datos de familias candidatas y expedientes se recogerán en un nuevo sistema de información con el recibe el nombre de ADIN, donde las comunidades autónomas están volcando la información de sus expedientes. En cuanto a la adopción y el acogimiento familiar nacional, el Consejo ha abordado el mecanismo interterritorial de asignación que está previsto crear y que, al estilo de la Organización Nacional de Transplantes, permitirá derivar a una familia en cualquier punto del territorio a un niño que acabe de entrar en el sistema de acogida. Funcionará para los niños "que no tengan ninguna conexión con esa comunidad autónoma" donde han ingresado en un centro residencial, pues se verificará primero la existencia de familia biológica en la región, y permitirá reducir los tiempos de estancia de estos menores en desamparo en las instituciones.

RELACIONADO: ¿Primer paso para la equiparación de los permisos parentales en la pareja?

SE ANALIZARÁ LA SITUACIÓN DE LOS MENA

Por otra parte, el Consejo Interterritorial ha abordado a demanda de varios consejeros, la situación de los menores extranjeros no acompañados que están tutelados en España, asunto que no estaba en el orden del día y que la ministra ha resuelto recordando que ha pedido información a todos los gobiernos regionales para conocer "un mapa" de la situación que permita estudiar medidas. Preguntada en particular por el centro La Purísima de Melilla, --instalación diseñada para 170 niños donde viven 500 según el responsable del área en la ciudad autónoma--, Montserrat ha recordado que el Gobierno ha hecho "una gran dedicación presupuestaria" tanto en Ceuta como en Melilla para la atención de estos menores.

El Consejo Interterritorial ha abordado otros asuntos, como el futuro reglamento de desarrollo de la Ley de Voluntariado, que incorporará entre otras medidas una certificación que acredite las capacidades obtenidas durante el voluntariado. Establece además las condiciones para el ejercicio de estas tareas por parte de menores de edad y de personas mayores.

8,6 MILLONES DE FOMENTO PARA ACCESIBILIDAD

También han dado luz verde a la incorporación en el Reglamento de la Lengua de Signos la definición de sordoceguera y el régimen de atención a las personas que sufren esta discapacidad, para visibilizar sus necesidades especiales de comunicación, así como se ha acordado impulsar la accesibilidad a las comunicaciones telefónicas de las administraciones públicas con la trasposición de la Directiva UE 2016/2102 de accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público. En este sentido, Montserrat ha explicado que el Ministerio de Fomento va a invertir 8,6 millones de euros en puertos y aeropuertos para renovación y ubicación de dispositivos tótems y beepcons de AENA y formación personal y atención a pasajeros en puertos y aeropuertos.

La ministra ha propuesto asimismo a las comunidades que se acuerde la elaboración de la que sería la primera Estrategia Nacional sobre la Tartamudez en España, una guía de políticas que sirva para poner el foco "en las necesidades sociosanitarias de las más de 800.000 personas afectadas" en España. Se ha acordado crear un grupo de trabajo con las comunidades y el IMSERSO y presentar un documento en seis meses. Respecto al Autismo, se ha subrayado el valor de la Estrategia como marco de referencia en la definición de las políticas y acciones estatales, autonómicas y locales sobre las personas con trastornos del espectro del autismo. Las líneas de trabajo y los objetivos previstos en la Estrategia están orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plenas, la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación.

Según ha dicho la ministra, los consejeros han planteado además en ruegos y preguntas la gestión del Bono Social para personas en situación vulnerable, una medida con la que "todos están de acuerdo" pero "reclaman ayuda y coordinación" al Ejecutivo.