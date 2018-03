La DGT pide a los padres que no compren sillitas infantiles de segunda mano

La Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil (AESVI), integrada por la DGT y otros implicados en la materia, ha pedido a padres y madres que no compren sillitas infantiles de segunda mano y que tampoco acepten aquellas que han sido utilizadas previamente durante un largo periodo de tiempo. Se trata de una de las recomendaciones que integran el Decálogo de Seguridad Vial Infantil, que ha sido aprobado este jueves por la asamblea general de AESVI, celebrada en la sede de la DGT.

Una bebé, en su sillita de coche (GTRESONLINE)

El Decálogo recoge un conjunto de diez medidas "imprescindibles" dirigidas a padres, madres, tutores y demás personas que se encargan de transportar a los menores en vehículos, con el objetivo de que ningún niño fallezca o sufra heridas graves cuando viaje como ocupante de un vehículo. Según indica la DGT, "es la primera vez en la historia de España que todas las partes implicadas en la seguridad vial de los menores se unen con un único objetivo, que es mejorar la protección de este colectivo".

Asimismo, en el texto se indica que los menores siempre tienen que ir sujetos en un sistema de retención infantil que sea homologado y acorde con su talla y/o peso, y que deben ir situados en los asientos traseros. Además, recomienda llevar al menor en sentido contrario a la marcha, y que los mayores utilicen sillas con respaldo al menos hasta los 1,35 metros -ya que proporciona más protección frente a los impactos laterales-.

Por otro lado, también aconseja no colocar o dejar objetos sueltos, ni equipajes o mascotas en el vehículo al lado de los menores; o, que en caso de accidente, y siempre que sea posible, sacar al menor del coche con su sistema de retención infantil y nunca hacerlo en brazos. Igualmente recuerda que la seguridad del menor también depende del conductor, por lo que es imprescindible respetar las normas, conducir de forma tranquila y relajada, sin agresividad ni brusquedades, dejando un espacio de seguridad, y ajustando la velocidad a las circunstancias del tráfico.

TRES NIÑOS MUERTOS POR NO IR EN LA SILLITA

La protección a los usuarios más vulnerables, entre los que se encuentran los niños, es una de las prioridades establecidas por la DGT en la Estrategia de Seguridad Vial 2010-2020. Un documento en el que se estableció como objetivo la mejora en la utilización eficiente de los sistemas de retención infantil y, como indicador concreto y cuantificable, 'Cero niños fallecidos sin sistemas de retención infantil'.

Por su parte, Tráfico señala también que la correcta utilización de los sistemas de retención reduce entre un 50% y un 80% el riesgo de lesión en caso de accidente. Según datos de 2016, tres de los 18 fallecidos menores de 11 años que viajaban en turismo o furgoneta no llevaban sistema de retención. Además, otros 46 niños resultaron heridos de diversa consideración, muchos de ellos por no llevar instalado correctamente su sistema de retención infantil o por no ir adecuadamente sujetos a la sillita.

En las vías urbanas, donde la mayor parte de los desplazamientos que se realizan son de corto recorrido, los heridos hospitalizados por accidente aumentaron en un 5%, mientras que en el resto de edades disminuyó un 1%.